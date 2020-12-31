Президент Владимир Зеленский пояснил, почему Украина решила закупить китайскую вакцину от коронавируса производства Sinovac Biotech. По его словам, это будет надежный препарат и большой плюс в том, что она не предназначена для "продвижения чьих-либо геополитических амбиций".

Об этом он написал в своем Telegram-канале в четверг, 31 декабря.

"Она (компания - Ред.) производит ежегодно сотни миллионов доз различных вакцин, их качество признана в мире. Это факт. Простой, надежный, не спекулятивный факт....Большой плюс этой вакцины в том, что ее разработка не была политизированной задачей. Она не используется для продвижения чьих-то геополитических амбиций.

Вакцина появится в кратчайшие сроки. Люди получат ее только после официальной регистрации. Сейчас практически все вакцины проходят этап юридической легализации в родных юрисдикциях. Но контрактуют вакцины уже на этом этапе - поскольку большая очередь и большие надежды на действенность. Регистрация возможна уже в начале января или в стране-производителе, или в одной из стран Европы или в Соединенных Штатах", - написал Зеленский.

Президент объяснил, что Украина подписала контракты еще до регистрации вакцины, потому что так делают все страны мира, "когда понимают, что будет надежный препарат", чтобы не тратить время.

"Все государства очень жестко борются исключительно за себя и свой интерес. Почти не подтверждая действиями сладкую риторику о "совместном выполнении глобальных задач", которой было много в предыдущие десятилетия. Поэтому неудивительно, что самые богатые оказались первыми в глобальной очереди за вакцинами в мире… Но наше государство постоянно и профессионально ведет всю необходимую переговорную работу", - добавил он.

На слова президента, касательно китайской вакцины, отреагировал Телеграм-канал "Политика страны".

"Зеленский решил высказаться на тему покупки китайской вакцины. Назвал ее "действительно надежной". При том, что сам же указывает, что она ещё даже не прошла регистрации у себя на родине.

Намекая на российскую вакцину написал, что китайская не предназначена для "продвижения геополитических амбиций".

А с чего он взял, что российская (которая уже, кстати, в отличие от китайской, завершила третью стадию испытаний и прошла регистрацию в нескольких странах) вакцина была создана для продвижения геополитических амбиций? Из чего это исходит? Вакцинированные ею люди меняют свои политические убеждения?

Или просто есть установка от американского посольства брать любую, но только не российскую?

Так тогда надо об этом прямо и говорить, а прятать суть за пустыми фразами", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера стало известно, что Минздрав Украины заключил контракт на поставку 1,8 млн доз китайской вакцины Sinovac по цене 504 гривен за дозу. Сейчас Sinovac завершает третью стадию испытаний. Первая партия в количестве 700 000 доз поставят в нашу страну в течение 30 дней после официальной регистрации.

Также мы писали, что Китай одобрил для выхода на рынок вакцину от коронавируса Sinopharm.