Президент Бразилии Жаир Болсонару признан "человеком года в сфере организованной преступности и коррупции", согласно данным Центра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP), сообщается на сайте ведомства.

В организации напомнили, что Болсонару выбирали как антикоррупционного кандидата.

"Вместо этого он окружил себя коррупционными фигурами, использовал пропаганду, чтобы продвигать свою популистскую повестку дня, подрывал систему правосудия и вел деструктивную войну против Амазонского региона", - заявили в OCCRP.

Там обращают внимание, что Болсонару всего немного обошел двух других лидеров рейтинга - президента Турции Реджепа Эрдогана и президента США Дональда Трампа.

"Оба финалиста также получали блага от пропаганды, подрывали демократические институты в своих странах, политизировали свои системы правосудия, избегали многосторонних соглашений, вознаграждали коррумпированные внутренние круги и отодвигали свои страны от демократического правопорядка к самодержавию", - говорится в релизе OOCRP.

Список финалистов завершил украинский бизнесмен Игорь Коломойский. Его обвиняют в том, что он получил заем от своего тогдашнего банка "Приватбанка" на более чем 5 миллиардов долларов.

"Деньги исчезли в серии оффшоров. Убытки составили 40 процентов всех частных депозитов в стране. Но Коломойский не был арестован, и сейчас он лоббирует возможность вернуть контроль над банком после того, как учреждение было спасено государством", - добавляют в OOCRP.

Также обращается внимание на то, что Коломойский имеет историю "корпоративных рейдов, мошенничества, хищения государственных активов и политических интриг и представляет многих идеологических и коррумпированных миллиардеров от братьев Кох в Арона Банкса, которые взорвали демократию ради личной выгоды".

Ранее "Страна" писала о том, что Коломойский закрывает в США металлургические заводы, теперь там майнят криптовалюту, а работников увольняют.

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