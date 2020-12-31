Портал ProZorro опубликовал договор на закупку Украиной вакцин CoronaVac от коронавирусной болезни производства китайской Sinopharm.

"Страна" проанализировала документ, и выделила три его главных особенности.

Так, первое, что бросается в глаза при прочтении договора - указанное в нем условие, что заказчик, госпредприятие "Медицинские закупки Украины", не несет никакой ответственности за несвоевременную оплату вакцины, в случае если не произошло поступления соответствующего объема бюджетных средств. Если же деньги из бюджета поступили, то оплатить поставку госпредприятие должно в течение пяти банковских дней. Таким образом, государство не может гарантировать отсутствие задержек по жизненно важному препарату - поставщик препарата ЧАО "Лекхим" имеет право задержать поставку, если бюджетные средства в общем размере 964 311 264 грн не поступят.

Вторым примечательный момент - поставщик обязан предоставлять по всем партиям вакцины документы о том, что препарат прошел сертификацию в ВОЗ или одной из стран ЕС, США или Великобритании, а также Китае, Индии, Мексике или Бразилии. То есть, если вакцина будет одобрена исключительно в Мексике или же у себя на родине, то Минздрав Украины разрешит ее применение.

Также в документе указаны даты поставок китайского препарата CoronaVac. Первая партия вакцины (700 тысяч доз) должна быть поставлена в Украину не позднее 31 марта 2021 года. Остальные 1 213 316 доз государство получит не позднее 31 мая.

Ранее "Страна" разбиралась, что известно о китайской вакцине, которую Украина решила закупить на фоне отсутствия свободных западных аналогов.

Напомним, сегодня власти Китая одобрили этот препарат для выхода на рынок.