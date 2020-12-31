На сайте президента Украины появилась петиция о том, чтобы обеспечить украинцев российской вакциной от Covid-19 "Спутник V" и возможностью ею воспользоваться.

Петиция была зарегистрирована среду, 30 декабря.

"Обеспечить проверку, заявку и закупку необходимого количества доз российской вакцины "Спутник V" для защиты и безопасности украинских граждан от коронавируса, а также улучшения социально-экономической ситуации на Украине", - говорится в петиции.

Автор документа также требует, чтобы вакцинация для граждан Украины была бесплатной за счет государственного бюджета и благотворительности, "учитывая то, что в создании коронавируса участвовали украинские ученые и специалисты, украинские институты и лаборатории".

Автором является Исаев Николай Васильевич. Сбор подписей будет продолжаться в течение 90 дней. Отметим, что на момент написания новости за сутки петицию подписали 33 человека из необходимых 25 тысяч.

Напомним, украинские власти отказываются закупать российскую вакцину "Спутник V". Подробнее об этом можно почитать в нашем материале.

Также ранее президент Владимир Зеленский в интервью американскому изданию The New York Times ушел от ответа на вопрос будет ли Украина брать российскую вакцину, если она окажется безопасной. Из его ответа стало ясно, что он не исключает возможность применения в нашей стране вакцины "Спутник V", если не будут в ближайшее время поставки с Запада.