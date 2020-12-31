В центр Окленда на новогодний салют пришли посмотреть тысячи новозеландцев. Скриншот из видео

В Новой Зеландии уже наступил новый 2021 год. Государство стало одним из первых в мире, которое встретило этот праздник. На час раньше это сделали жители островов Кирибати и Чатем.

Трансляцию празднования новозеландцами Нового года в Окленде вело издание The Telegraph.

Отметим, что Окленд стал одним из немногих больших городов, в которых в новогоднюю ночь не действовали жесткие карантинные ограничения. Поэтому на центральной площади новозеландского города смогли собраться тысячи людей.

Видео: YouTube / The Telegraph

В свою очередь такие города, как Лондон и Лас-Вегас, отменили свои массовые мероприятия 31 декабря, чтобы предотвратить распространение коронавирусной болезни.

Тем временем Новый год, кроме Новой Зеландии, уже встретили Тонга, Кирибати, Чатем, Анадырь и Камчатка (Восточная Россия), Фиджи, Науру, Тувалу и другие регионы планеты.

Ранее в Минздраве Украины решили прибавить новогоднего настроения и показали персонажа по имени Хоба, который точно знает, как праздновать безопасно.

Президент Владимир Зеленский уже получил свой первый новогодний подарок. Им оказался пряничный домик, сделанный фабрикой из города Славянска.

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