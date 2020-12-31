В мире уже наступил 2021 год. В Новой Зеландии его встречали с большим фейерверком и без карантина. Видео
В Новой Зеландии уже наступил новый 2021 год. Государство стало одним из первых в мире, которое встретило этот праздник. На час раньше это сделали жители островов Кирибати и Чатем.
Трансляцию празднования новозеландцами Нового года в Окленде вело издание The Telegraph.
Отметим, что Окленд стал одним из немногих больших городов, в которых в новогоднюю ночь не действовали жесткие карантинные ограничения. Поэтому на центральной площади новозеландского города смогли собраться тысячи людей.
Видео: YouTube / The Telegraph
В свою очередь такие города, как Лондон и Лас-Вегас, отменили свои массовые мероприятия 31 декабря, чтобы предотвратить распространение коронавирусной болезни.
Тем временем Новый год, кроме Новой Зеландии, уже встретили Тонга, Кирибати, Чатем, Анадырь и Камчатка (Восточная Россия), Фиджи, Науру, Тувалу и другие регионы планеты.
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