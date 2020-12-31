По данным на 31 декабря, пассажиры выкупили более 5,4 тысяч мест в украинских поездах, которые будут курсировать в новогоднюю ночь. Об этом сообщается на официальном сайте "Укрзализныци".

"Всего в эту праздничные сутки будут курсировать 60 пассажирских поездов… Самым популярным традиционно в это время года стало западное направление", - говорится в сообщении.

Кроме того, в "Укрзализныце" напомнили, что в этом сезоне дополнительно сформировали 17 поездов для перевозки пассажиров во время новогодних праздников.

Во время запланированного на 8-24 января 2021 года усиления противоэпидемических мер поезда продолжат курсировать, в них будут обеспечены "все противоэпидемические меры безопасности пассажиров", говорится в сообщении.

Ранее "Страна" писала о том, что станцию метро "Контрактовая площадь" первой в Украине научили отсчитывать время до прибытия поезда.

Также мы сообщали, что пассажир в поезде "Рахов-Харьков" забыл чемодан с 19 тысячами долларов.