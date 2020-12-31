Телеканал "Интер" выиграл судебный иск к Национальному совету Украины по вопросам телевидения и радиовещания, который оштрафовал канал в связи с трансляцией программы ко Дню Победы два года назад.

Об этом сообщила пресс-служба канала в четверг, 31 декабря.

Апелляционный суд подтвердил отсутствие нарушений законодательства в трансляции концерта "Победа. Одна на всех" 9 мая 2018 года на телеканале. Соответствующее решение суд принял 16 декабря 2020 года.

"Суд подтвердил принятое 26 июня 2019 года решение первой инстанции - Окружного административного суда Киева - об отсутствии нарушений законодательства и установил, что применение Национальным советом Украины по вопросам телевидения и радиовещания санкций к телеканалу "Интер" было неправомерным, решение об их применении было принято без соблюдения законной цели. Напомним, суд первой инстанции в своем решении признал противоправным и отменил решение Нацсовета о результатах внеплановой выездной проверки телеканала и отменил распоряжение об уплате телеканалом штрафа в размере 4 046 057,63 гривен", - рассказали в "Интере".

В решении суда говорится, что фразы ведущих концерта "Победа. Одна на всех", не являются нарушением законодательства Украины.

Решение Шестого апелляционного суда вступило в законную силу.

Напомним, ведущие концерта Андрей Доманский и Анастасия Даугуле со сцены говорили такие фразы: "Восемь миллионов украинцев погибли от рук фашистских захватчиков - это наша история, это наша генетическая память", "И пусть иногда нам кажется, что всё против нас, что мы чужие в своей стране, но" это не так: нас много, нас в этом зале и миллионы перед экранами телевизоров", "Это мы 9 приносим цветы к Вечному огню, это мы каждый год восстанавливаем памятники воинам, которые погибли" в нас никто не забыт, это мы - Украина, которая оккупирована и победила, несмотря ни на что", "Для нас никто не забыт, для нас ничто не забыто".

После этого Нацрада назначила внеплановую проверку "Интера". По ее итогам Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания наложил штраф в размере более 4 млн грн на телеканал.

После этого "Интер" подал в суд на Нацсовет. На телеканале уточнили, что концерт стал лидером вечернего украинского эфира. Концерт "Победа. Одна на всех" собрал долю 24,1% среди телезрителей в возрасте 18 лет и старше по всей Украине. Его смотрели 7,3 млн человек.