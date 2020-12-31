Вслед за тем, как возле дверей квартиры матери главы "Центра противодействия коррупции" Виталия Шабунина в Ровно были найдены муляжи гранат, стало известно, что неизвестные подложили предметы, похожие на взрывчатку и под дверь тещи активиста в Киеве. Нацполиция предложила Шабунину охрану.

Об этом говорится в сообщении правоохранителей, обнародованном в четверг, 31 декабря.

"31 декабря, около 11 часов в полицию поступило сообщение о том, что в Святошинском районе города Киева в многоэтажном жилом доме на третьем этаже у входной двери квартиры, которая сдается в аренду, обнаружены две скрепленные скотчем гранаты Ф-1. Владелицей квартиры является мать жены Виталия Шабунина… Проводится тщательный осмотр места происшествия, полицейские устанавливают возможных свидетелей и просматривают камеры видеонаблюдения, которые могли зафиксировать лиц, причастных к совершению этого преступления", - сообщили полицейские.

Также правоохранители напомнили о муляже взрывчатки, найденной вчера возле места жительства матери Шабунина.

"Учитывая эти события, Виталию Шабунину будут предложены меры безопасности. В случае согласия их будут обеспечивать полицейские Киева", - говорится в сообщении.

В свою очередь пресс-служба организации, возглавляемой Шабуниным, выразила сомнение, что причастные к преступлениям понесут наказание.

"Попутно напомним: нацполиция Авакова за пол года так и не смогла найти хотя бы исполнителей поджога дома Виталия Шабунина, который произошел в июле 2020 года. О заказчиках не приходится", - говорится в заявлении.

Напомним, в среду, 30 декабря, у дверей матери активиста были обнаружены гранаты и пластиковая коробка. Однако в корпусах гранат взрывчатку не выявили. Сам Шабунин считает, что это был своеобразный "привет" для него, "а не 69-летней пожилой женщины, которая почти ничего не видит".

Ранее мы рассказывали о том, как в июле неизвестные подожгли дом главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина.