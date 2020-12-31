В ночь на 1 января в украинских населенных пунктах будут работать около 23 тысяч сотрудников правоохранительных органов, чтобы обеспечить безопасность и порядок в стране.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины на своей странице в Facebook накануне новогодней ночи.

"Всего к обеспечению публичной безопасности и порядка на территории государства привлекаются около 23 тыс. правоохранителей - полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины", - рассказали в полиции.

По данным правоохранителей, в 412 населенных пунктах запланированы 456 массовых новогодних мероприятий. Полицейские и военнослужащие будут работать в усиленном режиме в местах установления ёлок, а также обеспечат безопасность дорожного движения и реагирование на заявления и сообщения граждан.

В Нацполиции призывают всех участников массовых мероприятий не нарушать общественный порядок и соблюдать карантинные требования.

Ранее мы писали, что в Греции полицейские обещают вламываться в дома к тем, кто решит устроить вечеринку на Новый год.

Также рассказывали, что правительство разрешило кафе и ресторанам работать в новогоднюю ночь до утра.