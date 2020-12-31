С 1 января 2021 года в Украине подорожают бланки для биометрических документов. На оформление ID-карты или загранпаспорт украинцы будут тратить больше.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр Государственной миграционной службы.

"Государственное предприятие "Полиграфический комбинат "Украина" с 1 января 2021 года меняет стоимость бланков биометрических документов. В связи с этим несущественно возрастет общая стоимость оформления паспорта гражданина Украины в форме карточки, паспорта гражданина Украины для выезда за границу и видов на временное и постоянное проживание", - сказано в сообщении.

Граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, оплатившие административные услуги и подавшие заявления на оформление документов до 31 декабря 2020 года, получат документы по старой цене.

Лица, оплатившие административные услуги до 21 декабря 2020 года, но не подавшие заявления на оформление документов, будут иметь возможность осуществить доплату за оформление документов по тарифам, которые будут действовать на момент подачи соответствующих заявлений.

Так, оформление ID-паспорта за 20 дней будет стоить 363 гривны (до 1 января 2021 года 345 грн - Ред.), за 10 дней - 489 гривен (вместо 471 грн - Ред.). Оформление биометрического загранпаспорта за 20 рабочих дней с 1 января обойдется в 694 гривны (вместо 682 грн - Ред.). За 3 или 7 дней - 1 046 гривен (вместо 1 034 грн - Ред.).

Напомним, в будущем в Украине планируют отменить паспорта-книжки. Бессрочными их хотят сделать для лиц старше 45 лет, если у них вклеено последнее фото.

Также мы писали о том, что в октябре Россия перестала пускать из Украины с ID-картой и адресной справкой.