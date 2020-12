В среду, 30 декабря, в Миннеаполисе, штат Миннесота, полицейские застрелили мужчину, подозреваемого в совершении тяжких преступлений. После этого в городе снова вспыхнули протесты.

Об этом информирует телеканал Fox News.

По данным полиции Миннеаполиса, перестрелка произошла после того, как полицейские остановили мужчину, подозреваемого в совершении тяжкого преступления, на заправочной станции 30 декабря около 18:15 (02:15 следующего дня по Киеву). Водитель, личность которого не удалось установить, скончался на месте происшествия.

На пресс-конференции начальник полиции Медария Аррадондо заявила, что подозреваемый выстрелил первым, а затем, "открыли ответный огонь".

Власти заявили, что во время перестрелки не было ранено ни одного полицейского, и женщина, которая находилась в машине с подозреваемым, также не пострадала. На месте происшествия в патрульной машине было замечено пулевое отверстие.

После стрельбы в этом районе собралось более 100 протестующих, многие выкрикивали нецензурную лексику в адрес полиции, бросали снежки в правоохранителей и требовали дополнительной информации об инциденте.

There are well 200 protesters now at Cedar and 36th in Minneapolis with all roads leading to the intersection blocked by BLM... more & more, mostly young, people are arriving.



I have felt this before, the same uneasiness I experienced during the the riots. Not looking good. pic.twitter.com/QPLCN5spCO — Rebecca Brannon (@RebsBrannon) December 31, 2020

Аррадондо призвала жителей успокоиться и сказала, что она быстро примет меры, чтобы опубликовать кадры с телекамеры - возможно, в четверг, 31 декабря.

Part of the large crowd is surrounding a Minneapolis PD squad off Cedar with chants of "Fu*k 12" and "ACAB".



Highly organized with like what we saw during the summer.. Many came prepared in gas masks and the usual BLM "marshalls" are watching the crowd, some in yellow vests. pic.twitter.com/mIP74LfVyl — Rebecca Brannon (@RebsBrannon) December 31, 2020

"Как офицер полиции, я осознаю травму, которой подвергся наш город (ранее, в связи с убийством Джорджа Флойда), и мы хотим сделать все возможное для поддержания мира. Наш город пережил слишком многое. Нам нужно обеспечить безопасность наших офицеров, мы должны сохранить безопасность нашего сообщества. Пожалуйста, позвольте мне, следователям, дайте нам время, позвольте нам собрать доказательства, собрать факты, чтобы мы могли это обработать", - сказала Аррадондо

Crowd pushes #Minneapolis police cruiser away using snowballs following the killing of a motorist near 36th and Cedar. pic.twitter.com/jBYC9EkKrT — Vitalist International (@VitalistInt) December 31, 2020

Стрельба произошла на фоне призывов прекратить финансирование полицейского управления после смерти 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда после применения полицейским в отношении него удушающего приема. Ранее в этом месяце городской совет Миннеаполиса единогласно утвердил бюджет, согласно которому около 8 миллионов долларов будет перенаправлено из департамента полиции на программы предотвращения насилия и психического здоровья.

Представитель полиции Джон Элдер сказал, что офицеры, участвовавшие во вчерашнем инциденте были членами группы, которая сосредоточена на районах с высоким уровнем преступности. Он добавил, что все они изолированы и ожидают допроса.

