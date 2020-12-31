В протестах в Миннеаполисе участвуют около 100 человек. Фото: Twitter

В среду, 30 декабря, в Миннеаполисе, штат Миннесота, полицейские застрелили мужчину, подозреваемого в совершении тяжких преступлений. После этого в городе снова вспыхнули протесты.

Об этом информирует телеканал Fox News.

По данным полиции Миннеаполиса, перестрелка произошла после того, как полицейские остановили мужчину, подозреваемого в совершении тяжкого преступления, на заправочной станции 30 декабря около 18:15 (02:15 следующего дня по Киеву). Водитель, личность которого не удалось установить, скончался на месте происшествия.

На пресс-конференции начальник полиции Медария Аррадондо заявила, что подозреваемый выстрелил первым, а затем, "открыли ответный огонь".

Власти заявили, что во время перестрелки не было ранено ни одного полицейского, и женщина, которая находилась в машине с подозреваемым, также не пострадала. На месте происшествия в патрульной машине было замечено пулевое отверстие.

После стрельбы в этом районе собралось более 100 протестующих, многие выкрикивали нецензурную лексику в адрес полиции, бросали снежки в правоохранителей и требовали дополнительной информации об инциденте.

Аррадондо призвала жителей успокоиться и сказала, что она быстро примет меры, чтобы опубликовать кадры с телекамеры - возможно, в четверг, 31 декабря.

"Как офицер полиции, я осознаю травму, которой подвергся наш город (ранее, в связи с убийством Джорджа Флойда), и мы хотим сделать все возможное для поддержания мира. Наш город пережил слишком многое. Нам нужно обеспечить безопасность наших офицеров, мы должны сохранить безопасность нашего сообщества. Пожалуйста, позвольте мне, следователям, дайте нам время, позвольте нам собрать доказательства, собрать факты, чтобы мы могли это обработать", - сказала Аррадондо

Стрельба произошла на фоне призывов прекратить финансирование полицейского управления после смерти 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда после применения полицейским в отношении него удушающего приема. Ранее в этом месяце городской совет Миннеаполиса единогласно утвердил бюджет, согласно которому около 8 миллионов долларов будет перенаправлено из департамента полиции на программы предотвращения насилия и психического здоровья.

Представитель полиции Джон Элдер сказал, что офицеры, участвовавшие во вчерашнем инциденте были членами группы, которая сосредоточена на районах с высоким уровнем преступности. Он добавил, что все они изолированы и ожидают допроса.

Ранее мы рассказывали о протестах, вспыхнувших из-за убийства афроамериканца в Филадельфии.

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