Принято считать, что "как встретишь Новый год, так его и проведешь", поэтому этот праздник обязательно сопровождают устоявшиеся традиции и приметы. В народе верят, что они помогут не спугнуть удачу, привлечь благополучие и достаток в дом.

Собрали разные новогодние приметы в канун праздника.

За неделю до новогодней ночи принято просить прощения у тех, кого обидели, дарить подарки близким, подавать милостыню, вернуть все долги, вынести из дома ненужный мусор и хлам, провести генеральную уборку - то есть по максимуму разобраться с "хвостами" уходящего года, чтобы не тащить их в новый.

Если же вы не успели выполнить все пункты, то лучше не стараться впрыгнуть в уходящий поезд и выполнить невыполнимое 31 декабря. Ведь сегодня праздник, лучше посвятить его приятным занятиям, чтобы не спугнуть новогоднее настроение.

Народные приметы гласят, что сегодня также лучше не ремонтировать одежду или пришивать пуговицы. Пожилые люди говорят, что таким образом "человек пришивает к себе проблемы". Выносить из дома мусор лучше тоже 1 января. Считается, что это может навлечь беду и потерю благосостояния.

Одной из главных примет этой новогодней ночи можно считать дождь, - если он прольется, а 1 января будет слякоть - значит не избежать забот и хлопот в течение всего года. Хотя, какой год бывает без хлопот?

Дождь на Новый год сулит хлопоты, а вот снег - к радости

Чтобы как-то сгладить впечатления от непраздничной непогоды, можно постараться по максимуму создать уют и радость в доме - зажечь праздничные огоньки, свечи, включить любимую музыку или фильм, надеть одежду, которая вам нравится.

Наряд желательно выбрать серебряных или белых оттенков. Считается, что новый гардероб даже для домашнего праздника обеспечит изобилие и достаток в семье. Если повесить на елку хотя бы одну новую игрушку - это обеспечит исполнение желания в следующем году. Можно вешать игрушки в зависимости от того, что вы хотите: богатства - выберите золотые украшения или изображающие монеты, деньги; любви - выберите сердечки, влюбленную пару, колечко; путешествий - повесьте то, что вам об этом напоминает, например маленькую Эйфелеву башню, самолет и т.д.

Согласно приметам, нельзя встречать Новый год с пустым кошельком. Поэтому проверьте содержимое ваших портмоне, побеспокойтесь о том, чтобы в нем осталось немного купюр. Отсутствие денег может символизировать финансовую нестабильность в грядущем году.

В год Быка на праздничный стол не ставят закуски из телятины или говядины. Не желателен красный цвет в одежде, чтобы не злить хозяина года, лучше отказаться от скатерти с принтом хищных животных (леопарда, тигра). Декор лучше выбирать белый или серебристый - под стать металлическому символу года. Бокалы можно украсить серебристыми лентами. И ни в коем случае не ставьте треснувшую посуду на стол. Это сулит бедность.

Приготовления к новогоднему столу не должны отнимать много сил

Ранее мы уже подробно писала о том, что Бык предпочитает спокойные цвета и натуральные материалы.

Чтобы не разозлить главного хозяина года - лучше приготовить оригинальные закуски или остановить свой выбор на классическом рецепте салата оливье.

Есть часть примет, связанная с алкоголем. Если открыть шампанское с первой попытки - можно надеяться на успешный год. Под бой курантов важно правильно загадать желание. И если после этого выглянуть в окно и увидеть человека противоположного пола - можно ожидать встречи своего спутника жизни.

Кстати, если вы уже встречаете Новый год с парой - перевяжите ножки стола лентой, чтобы укрепить вашу связь. А если глава семьи перед трапезой символично постучит по столу кулаком - год будет прибыльным.

По традиции в новогоднюю ночь нельзя скандалить и ругаться, чтобы не разозлить Быка и не провести год в таком же раздражении. Заменяйте негативное настроение спокойствием, а еще лучше радостью. Считается, что доброжелательная атмосфера праздника привлечет достаток и мир в семью.

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