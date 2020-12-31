Издание The Washington Post, выступавшее против президента Дональда Трампа, опубликовало критическое мнение о команде Джо Байдена, которая будет заниматься внешней политикой.

Его автор - известный американский писатель и журналист Роберт Райт.

По его мнению, которое выражено в заголовке, "команда Байдена по внешней политике полна идеалистов, которые убивают людей".

Райт начинает с того, что в "руководить шоу" в Белом доме будут люди, которые "идеализируют глобальную миссию Америки" и "думают, что наша внешняя политика должна делать упор на распространение демократии и защиту прав человека за рубежом".

Речь идет о кандидате на пост госсекретаря Энтони Блинкене и будущем советнике президента по нацбезопасности Джейке Салливане. Которые ранее работали при президенте Бараке Обаме.

Издание пишет, что их "наивный идеализм" стал при Обаме причиной многих смертей, страданий и беспорядков. Речь идет, во-первых, о поддержке обоими чиновниками военной интервенции в Сирию.

"Интервенция привело к тому же результату, что и невмешательство, - Башар аль-Асад все еще у власти - за исключением множества мертвых тел и беженцев", - пишет журналист.

Второй пример "наивного идеализма" - бомбардировки Ливии. "Помогая повстанцам свергнуть Муаммара Каддафи, Соединенные Штаты и их союзники оставили Ливию в кровавом хаосе. При этом высвободившийся там запас оружия хлынул с в страны Африки и Ближнего Востока", - констатирует издание.

Третья претензия автора статьи к функционерам эпохи Обама-Байдена - это политика США по Украине, которая вызвала гибель людей, отпад территорий и сломанные отношения с Москвой.

"С точки зрения Владимира Путина, американские официальные лица не должны были приезжать в страну на периферии России, подстрекать протестующих и закулисно маневрировать, чтобы выбрать и назначить нового главу правительства. Это вмешательство стало еще более возмутительным с точки зрения Путина, когда Янукович, опасаясь за свою жизнь, бежал из страны, в то время как по улицам бродили его вооруженные противники", - описывает причины российского недовольства журналист.

При этом он предполагает, что если бы не американцы, то Янукович скорее всего бы остался у власти или же ушел бы более цивилизованным образом. И тогда бы Украина не потеряла Крым и часть Донбасса.

"Практическая политика (США - Ред.) привела к следующему: Россия вторглась в Крым и поддержала украинских повстанцев, в результате чего страна была жестоко разделена", - констатирует издание.

Райт подводит итог этому "идеализму".

"Когда попытки по "продвижению демократии" завершаются насильственным свержением демократически избранного президента и сопровождаются гибелью многих украинцев и серьезно нарушенными отношениями между Москвой и Вашингтоном, мы должны задаться вопросом, является ли этот особый вид идеализма надежным моральным ориентиром?", - удивляется журналист.

Он также утверждает, что Америка ведет себя в отношении дальних от себя стран так же, как Китай и Россия - с государствами у своих границ.

"Утверждение о том, что Америка не заставляет маленькие страны подчиняться своей воле, было бы встречено смехом в маленьких странах, близких и далеких", - пишет автор.

Отдельно он прошелся по обещаниям будущих чиновников Байдена удвоить санкции. Об этом, в частности, заявлял Салливан относительно Венесуэлы. Но также звучали такие обещания в адрес России. Райт уверен, что они ни к чему не приведут.

"Идеалист, надеясь освободить массы, поддерживает политику, которая сделает их нищими, хотя история показывает, что санкции, направленные на смену режима, в основном никогда не работают", - пишет журналист и не видит связи между пользой Америке и страданиями "маленькой далекой страны".

Автор также критикует политику деления государств на правильные и неправильные и попытку заключить альянс первых против последних.

"Почти неизбежно "лига демократий" приведет к "лиге авторитаристов", - указывается в статье. Райт пишет, что это логика холодной войны, и она противоречит тем задачам, которые ставят перед собой в команде Байдена - новое разоружение, глобальные решения по климату и так далее.