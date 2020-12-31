Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения застройщику и экс-нардепу Максиму Микитасю, подозреваемому в заказном похищении и вымогательстве денег у киевского юриста.

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры об аресте Микитася на два месяца без права залога.

Соответствующее решение принято вечером в четверг, 31 декабря, передает корреспондент "Страны".

Вердикт прокомментировал Телеграм-канал "Политика Страны".

Это решение означает фактический крах планов НАБУ по войне с Олегом Татаровым - заместителем главы Офиса президента, который открыто критиковал Сытника и систему внешнего управления, пишет канал. И добавляет: ведь именно на показаниях Микитася держалось все обвинение против Татарова. За что Микитася Сытник и выпустил из СИЗО.

Теперь же застройщик туда возвращается. И не исключено, что после такого крутого поворота судьбы он многое переосмыслит, резюмирует "Политика Страны".

Напомним, Микитася подозревают в заказном похищении и вымогательстве денег от киевского юриста компании, которая в прошлом оказывала юридические услуги Микитасю. Инцидент произошел 8 декабря, "Страна" подробно о нем рассказывала.

Также мы сообщали, что на сегодняшнее заседание по избранию меры пресечения Микитась пришел в сопровождении спецназа НАБУ.

Отметим, что Микитась также является фигурантом еще одного дела, где он обвиняется в завладении 82 млн гривен при махинациях с квартирами для Национальной гвардии. При этом в начале декабря Высший антикоррупционный суд выпустил Микитася из СИЗО, изменив ему меру пресечения на круглосуточный домашний арест.