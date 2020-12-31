В США в центре столицы и самого крупного города штата Массачусетс - Бостоне демонтировали памятник 16-му американскому президенту Аврааму Линкольну, при котором в стране отменили рабство.

Об этом пишет издание "Голос Америки".

Мэр Бостона Марти Уолш заявил, что мемориал в память об освобождении рабов, который поставили в 1879 году, вызывал дискомфорт у местных жителей и гостей города.

В конце июня текущего года городские власти согласились снести мемориал после многочисленных жалоб. На статуе был американского президента Авраама Линкольна вместе с освобожденным рабом. Некоторые воспринимали чернокожего мужчину так, будто он склонился у его ног.

Ранее мы писали, что в США на акциях протеста снесли и утопили в озере памятник Колумбу. Сначала протестующие обвесили статую гирляндами и разрисовали. Затем на монумент набросили веревки и повалили его.

Также рассказывали, что ччастники движения Black Lives Matter в британском Бристоле снесли памятник английскому филантропу Эдварду Кольстону, который жил в XVII-XVIII веках. Он жертвовал много денег на благотворительность, но при этом был известным работорговцем.