В четверг, 31 декабря Шевченковский районный суд Киева отказал в ходатайстве защиты скандального застройщика Максима Микитася об отводе судьи. На 11:00 было назначено заседание об избрании ему меры пресечения, однако бизнесмен на него не явился. Суд принял решение о его принудительном приводе на 13.00. После чего, в 12:30 Микитась явился на заседание в сопровождении спецназа НАБУ.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

При этом утром на рассмотрения ходатайства об отводе судьи Микитась явился, и не один, а в компании людей по внешнему виду, напоминающих "титушек". А затем в их сопровождении и уехал.

"Стране" стало известно, что это представители НАБУ. Мы публикуем полный список гостей тех, кто вместе с Микитасем зашел в зал суда. Среди них сразу несколько сотрудников НАБУ.

Отметим, что до сих пор непонятно для чего спецназ НАБУ сопровождает на заседании суда Микитася. И будет ли спецназ препятствовать полиции взять его под стражу, если суд примет такое решение.

Под зданием суда во время заседания проходит митинг с требованием провести суд в отношении заместителя главы Офиса президента Олега Татарова.

На акции присутствует около 30-40 человек, это преимущественно молодые люди спортивного телосложения, похожие на титушек. Они растянули большой плакат с надписью: "Когда будет суд по Татарову?". С представителями СМИ участники акции не контактируют.

Напомним, Микитася подозревают в заказном похищении и вымогательстве денег от киевского юриста компании, которая в прошлом оказывала юридические услуги Микитасю. Инцидент произошел 8 декабря, "Страна" подробно о нем рассказывала.

Также мы писали о том, что статья для Микитася предусматривает безальтернативный арест.