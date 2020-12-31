В Ирландии, которая еще осенью первой в ЕС объявила повторный локдаун, обнаружили британский мутировавший штамм коронавируса. По оценкам премьера страны, он распространяется со скоростью, которая превзошла самые пессимистические ожидания.

Заявление премьер-министра Ирландии Микала Мартина опубликовано на сайте правительства страны.

"Уже совершенно очевидно, что мы имеем дело со штаммом болезни, который распространяется намного, намного быстрее. На самом деле он распространяется темпами, превосходящими самые пессимистические модели, известные нам", - заявил Мартин.

За последние семь дней в стране было подтверждено более 8000 случаев, это на 61% больше, чем неделей ранее. По данным Мартина, последний всплеск отличается от второй волны коронавируса. Наблюдается рост заболеваемости во всех возрастных группах, особенно среди лиц 19–24 лет, а также 65 лет и старше.

В связи с тем, что вирус, по оценкам правительства, распространяется в геометрической прогрессии, в Ирландии ужесточают карантин, усиленные ограничения вводят на срок, не меньший месяца.

В Ирландии ввели такие ограничения:

запрет посетителям на пребывание в домах престарелых и детских садах с 30 декабря,

запрет на проведение массовых и семейных собраний; исключение - свадьбы, где будет разрешено до 6 гостей, и похороны, где будет разрешено до 10 скорбящих,

запрет на выход из дома, за исключением поездок по работе, учебе или других важных целей, или занятий спортом в пределах 5 км от дома,

запрет на работу магазинов (кроме тех, которые реализуют товары первой необходимости) и тренажерных залов с 1 января,

школы будут работать, но с 11 января.

Напомним, в МОЗ заявили, что в Украине нет штамма коронавируса-мутанта из Британии.

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