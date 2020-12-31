Жесткие карантинные ограничения в Греции будут действовать и в новогоднюю ночь. Так, в канун праздника около 10 тысяч правоохранителей выйдут на улицы крупных городов страны, чтобы контролировать соблюдение ограничений. В частности, полицейские в Афинах обещают заходить в каждый дом, где идет вечеринка.

Об этом информирует портал rua.gr.

Так, с 22:00 31 декабря до 5:00 утра 1 января в Греции будет запрещено движение транспорта. Исключением станут случаи, связанные с ухудшением состояния здоровья, работой и выгуливанием домашних животных. Правоохранители будут останавливать и проверять транспорт, который будет замечен на дорогах в этот период времени.

При этом для того, чтобы выйти из дома на новогоднюю ночь, жители Греции должны отправить СМС с кодом на специальный номер. Также необходимо будет оповестить власти по возвращении домой.

В то же время разрешены собрания до девяти человек. Полиция может входить в дома в присутствии прокурора после подачи жалобы. Штраф для хозяина дома составляет 3 000 евро (105 тысяч гривен), а для гостей - 300 евро (10,5 тысяч гривен). Введены ограничения на посещения храмов верующими. Для посещения религозоных учреждений также необходимо отправить СМС с кодом.

Отметим, что карантинные ограничения, действующие на Новый год идентичны рождественским, однако власти обещают более жесткий контроль за их соблюдением. За 24 и 25 декабря правоохранители совершили 140 000 проверок и выявили 3 300 нарушений. По итогам "рождественского рейда" были арестованы 10 человек.

Тем временем в Германии жесткие карантинные меры будут действовать до 10 января 2021 года. А украинские власти приняли решение ввести локдаун уже после праздников, на период с 8 по 24 января включительно.