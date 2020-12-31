Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина ожидает динамических и драйвовых отношений с Соединенными Штатами при администрации новоизбранного президента Джо Байдена. Он добавил, что основными векторами сотрудничества станут безопасность, реформы и экономика.

Об этом он заявил в интервью "ТСН", опубликованном в четверг, 31 декабря.

"Мы ожидаем рок-н-ролла. Мы хотим очень динамичных и драйвовых отношений с Соединёнными Штатами. Америка и Украина являются стратегическими партнёрами. Это официально и фактически так. Поэтому нам нужно добавлять ещё больше звука к этой песне стратегического партнёрства", - сказал Кулеба.

Он добавил, что приоритетом в отношениях стран остается безопасность. США, по его мнению, могут серьезно помочь Украине в укреплении страны изнутри. Также Киев ожидает развития отношений в экономической сфере - инвестиций и расширения торговли.

Ранее "Страна" подробно писала, чего ждать Украине от Байдена.

Также мы сообщали, что Киев ждет новых поставок оружия от США после инаугурации новоизбранного президента.