В среду, 30 декабря, в Ровно, возле квартиры матери основателя "Центра противодействия коррупции" Виталия Шабунина, обнаружили гранаты и пластиковую коробку. Однако в корпусах гранат взрывчатку не выявили.

Об инциденте в Facebook сообщила пресс-служба Нацполиции.

Инцидент, по информации правоохранителей, произошел около 21:20 30 декабря. В полицию сообщили о том, что на первом этаже пятиэтажки, возле дверей квартиры матери Шабунина, обнаружили самодельное взрывное устройство, которое состоит из двух гранат и черной коробки. На место прибыли взрывотехники, следователи и оперативники.

"Жители были эвакуированы, на месте работала взрывотехническая группа. По предварительным данным, в корпусах гранат взрывчатки не обнаружено", - сообщила в Facebook пресс-служба Офиса генпрокурора.

Уголовное производство уже начали по фактам угрозы убийством и хулиганства, совершенного с применением оружия (ч.1 ст.129, ч.4 ст.296). Сейчас ведется следствие, будут назначены взрыво-техническая и молекулярно-генетическая экспертизы.

Сам Виталий Шабунин заявил, что гранаты без взрывчатки и коробку подложили под дверь его матери, чтобы передать ему "привет".

"Очевидно, это "привет" для меня, а не 69-летней пожилой женщины, которая почти ничего не видит", - написал Шабунин в Facebook по поводу происшествия.

В тоже время, не совсем понятно зачем подбрасывать гранаты без взрывчатки, если на самом деле хотели напугать.

В соцсетях высказываются предположения, что речь идет об инсценировке.

Напомним, летом в Киеве горел дом главы Центра противодействия коррупции Шабунина, никто не пострадал.

Также мы писали о том, что в сентябре суд признал Шабунина нарушителем антикоррупционного законодательства.