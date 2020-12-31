Начиная с января 2021 года Россия будет поставлять свою вакцину от коронавируса "Спутник V" в "ДНР". В первую очередь вакцинировать будут медиков и членов своих незаконных вооруженных подразделений.

Об этом со ссылкой на главу так называемой "ДНР" Дениса Пушилина пишет РИА "Новости".

"Уже в январе 2021 года мы ждем начала поставок первой партии вакцины от коронавируса. Прежде всего, вакцинация против Covid-19 предусмотрена для лиц, особо подверженных риску инфицирования", - сказал Пушилин.

Он добавил, первыми получат вакцину медики, которые работают с больными Covid-19, и так называемые "военные".

Напомним, в "ЛНР" также ожидают первую партию российской вакцины от коронавируса уже в январе 2021 года. В первую очередь прививку будут делать людям, находящимся в особой зоне риска заболеть.

Ранее сообщалось, что в "ДНР" рассчитывали получить российскую вакцину от коронавируса до конца 2020 года.