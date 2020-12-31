Исследователи из испанского Политехнического университета Валенсии изобрели устройство прямого обнаружения коронавируса SARS-CoV-2 в воздухе. В основе этого девайса находится высокочувствительный биосенсор, который непрерывно отслеживает нахождение вирусных белков в аэрозолях окружающей среды.

Об этом информирует пресс-служба ассоциации университетов Валенсии RUVID.

"Cтратегии превентивного контроля должны учитывать распространение вируса через аэрозоли для эффективного смягчения последствий коронавируса. Биосенсор использует специфические антитела, которые могут обнаруживать вирус SARS-CoV-2 в воздухе", - сообщил один из авторов исследования профессор Анхель Макиейра, директор Института молекулярного распознавания и технологического развития Политехнического университета Валенсии (IDM-UPV).

В рамках испытаний прибора ученые создали вирусоподобные частицы (VLP), которые не содержат генома коронавируса. Они включают четыре структурных белка вируса: белок шипа (S), завернутый белок (E), белок мембраны (M) и белок нуклеокапсида (N), то есть все элементы структуры вируса, которые позволяют иммунной системе распознавать его. Обнаружив вирусный заряд в воздухе на уровне, который может быть вредным для здоровья людей, биосенсор подает предупредительный сигнал.

"Это очень многообещающая разработка. Ее можно использовать в качестве системы предупреждения и контроля для предотвращения заражения COVID-19 без проведения ПЦР-тестов", - заверил еще один автор исследования Серхи Мораис (Sergi Morais) из IDM-UPV.

Сейчас прибор проходит испытания в Главном университетском госпитале города Кастельо.

"Результаты исследования позволят выработать предложения по снижению вероятности заражения во внутренних помещениях больницы. Кроме того, оно должно помочь в создании новых элементов управления безопасностью центров вторичной медицинской помощи, чтобы таким образом снизить риск передачи инфекции среди населения. С приходом зимы необходимо гарантировать, что закрытые пространства являются безопасными", - сообщил глава госпиталя Марио Карбаллидо Фернандес.

По словам разработчиков, сенсор IDM-UPV не имеет аналогов на рынке и отличается от своих конкурентов простотой использования, низкой стоимостью и универсальностью.

Напомним, ранее подобные разработки представляли ученые из из Университета Джорджа Вашингтона и сотрудники Красногорского завода им. С.А. Зверева.