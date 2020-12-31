В Луганской области 43-летнего мужчину из Лисичанска подозревают в неоднократном изнасиловании 13-летней падчерицы. Ему грозит пожизненное заключение.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона в четверг, 31 декабря.

"Лисичанская местная прокуратура Луганской области направила в суд обвинительный акт по факту изнасилования малолетнего лица и совершение таких действий повторно (ч. ч. 4, 6 ст. 152 УК Украины)", - рассказали в прокуратуре.

По данным следствия, в течение мая-июля 2020 года 43-летний житель города дважды изнасиловал свою малолетнюю падчерицу.

"Отчим, находясь дома наедине с 13-летней девочкой, используя свое физическое превосходство и беспомощное состояние малолетней, совершал в отношении нее действия сексуального характера. В одном из случаев он изнасиловал ребенка, когда она спала", - добавили в прокуратуре

В настоящее время обвиняемый находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

Ранее мы писали, что во Львовской области отец изнасиловал 5-летнюю дочь.

Также рассказывали, что под Сумами известный фотограф изнасиловал 9-летнюю девочку.