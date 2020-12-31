Футбольный стадион "Юбилейный" в Сумах, который ранее находился под арестом, был продан предприятию "Север Агро Сервис" за более 8 миллионов гривен.

Об этом информирует пресс-служба портала по продаже имущества СЕТАМ.

"Вчера с нашего аукциона ушли из под молотка корпоративные права в уставном капитале ООО "Сумиспортинвест" в размере 99,9824198552223%, которому принадлежит футбольный стадион "Юбилейный"! За лот боролись 3 участника, которые подняли стартовую сумму с 5 438 418 грн до 8 120 000 грн. Дополнительно заработано - 2 681 581 грн. Рост цены составил 49,3%", - говорится в сообщении.

Известно, что стадион купило предприятие из пгт Николаевка Белопольского района "Север Агро Серис", владельцем которого является Сергей Бондаренко - президент футбольного клуба "Виктория", который выступает в любительских чемпионатах. Сейчас арена является домашней для клуба Первой лиги "Альянс" (Липовая Долина).

"Здание было введено в эксплуатацию 20 сентября 2001 года. Общая площадь стадиона "Юбилейный" составляет 7 540,7 м², что позволяет вместить 25 830 зрителей. Каждое место оборудовано пластиковыми сиденьями и находится под навесом (за исключением первых рядов нижнего яруса)", - добавила пресс-служба портала.

Примечательно, что стадион был построен за примерно 50 млн гривен, что почти в 6 раз больше, чем сумма, за которую этот объект был продан новому владельцу.

Ранее мы рассказывали о приватизации Немировского спиртзавода за 55 млн гривен.

Напомним, в ноябре на аукционе Christie's прошли большие литературные торги. Так, первое издание "Вечеров на хуторе близ Диканьки" Николая Гоголя было продано за £175 000 (6 755 340 грн).