Глава Офиса генпрокурора Украины Ирина Венедиктова поделилась подробностями разоблачения международной группировки киберпреступников, которые наживались на гражданах Германии, Австрии, Швейцарии, Великобритании и других стран.

Соответствующий пост она опубликовала в четверг, 31 декабря, в своем Facebook.

"Департамент международно-правового сотрудничества Офиса генпрокурора совместно с Нацполицией получили информацию о киберпреступниках по каналам Евроюста и Европола от прокуратуры города Бамберг в Германии", - говорится в сообщении.

За время своей преступной деятельности мошенники через специальные сайты для покупки активов, на которых была размещена неправдивая информация о высоком росте доходов, выманивали у своих жертв от 8 до 10 миллионов евро каждый месяц.

"В результате спецоперации в Европе был задержан ряд лиц, а в Украине проведены обыски у фигурантов, и на прошлой неделе было арестовано имущество организаторов и участников преступной группы на более чем 50 млн евро. Среди него квартиры, дом, офисные помещения и элитные транспортные средства. Некоторые машины - в единственном экземпляре в Украине", - добавила Венедиктова.

На данный момент украинские правоохранители продолжают расследование, начатое в Бамберге, и проводят следственные действия для привлечения к уголовной ответственности всех причастных к схеме.

Напомним, этим летом в США объявили награду в 2 миллиона долларов за информацию, которая приведет к арестам и суду двух украинских киберпреступников.

Тем временем Совет национальной безопасности и обороны Украины объявил о старте обучения так называемых "белых хакеров", которые будут задействованы в обеспечении государственной кибербезопасности.