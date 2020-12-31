Микроэлементы, такие как витамины D, С и цинк, имеют важное значение. Они необходимы для нормальной работы иммунной системы. Однако на данный момент отсутствуют какие-либо рекомендации относительно употребления их с целью профилактики Covid-19 или для его лечения.

Об этом со ссылкой на председателя офиса Всемирной организации здравоохранения в Украине доктора Ярно Хабихта пишет "Радио Свобода".

Хабихт рассказал, что витамины D, C и цинк имеют решающее значение для хорошего функционирования иммунной системы и играют жизненно важную роль в укреплении здоровья и здоровом питании.

"Микроэлементы должны поступать из сбалансированного и разнообразного питания, учитывая фрукты, овощи и продукты животного происхождения. Витамин D может вырабатываться в коже под воздействием солнечного света или поступать через пищу из природных источников, например: жирной рыбы, рыбьего жира, говяжьей печени, сыра и желтков. Либо через обогащенные витамином D продукты или добавки, содержащие витамин D", - сказал Хабихт.

По его словам, чтобы оставаться здоровым, важно употреблять здоровую пищу, поддерживать физическую активность и выполнять общие рекомендации по физическому дистанцированию, носить маски, использовать дезинфекторы и оставаться дома при плохом самочувствии.

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