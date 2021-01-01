В мире всерьез обсуждают обязательное введение имунных или так называемых коронавирусных паспортов. Их начали тестировать еще в октябре 2020 года на международных авиарейсах между США и Великобританией.

А обсуждать эту идею начали еще весной.

Она строилась на том, что переболевшие люди, которые имеют антитела и скорее всего не переносят ковид, могут без границ путешествовать в страны, куда остальным въезд закрыт. А также без ограничений посещать ранее закрытые для них места - рестораны, кинотеатры и так далее.

Многие трактовали эту идею еще шире - с прицелом на предстоящую вакцинацию. Мол, вакцинированные станут некоторым образом гражданами первого сорта, которых карантинные ограничения касаться не будут.

И вот, когда в России, Евросоюзе и США начали вакцинацию, эти разговоры актуализировались.

Уже в первых числах 2021 года Израиль будет вводить для вакцинированных "зеленые паспорта". Россия, где вакцинация идет полным ходом, планирует вводить так называемые "вакцинные паспорта". А Венгрия уже тестирует ковид-паспорт, состоящий из двух приложений на смартфоне.

Собрали все, что известно о Сovid-документах, которые могут стать нашей реальностью уже в новом году.

Что такое Covid-паспорт

В теории - это документ, признанный отдельными странами или группами государств. В нем содержатся данные о вакцинировании/наличии антител или же проще - отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус.

В этом виде данная идея обсуждалась еще с весны. Но недавно она начала обретать более конкретные очертания.

В ноябре американский фонд Рокфеллера и Всемирный экономический форум в Давосе начали продвигать услугу CommonPass. Ее разрабатывает швейцарская компания The Commons Project.

Это цифровой ковид-пропуск между разными странами. Туда вносятся данные как о сделанных ПЦР-тестах, так и о вакцинировании. В приложении на смартфоне генерируется QR-код, который считывается при посадке в самолет или пересечении границы.

Пропуск начинает действовать по соглашению между государствами, которые войдут в проект. Для этого они должны будут авторизовать в системе CommonPass Network свои лаборатории по тестированию и вакцинации людей. И лишь их результаты будут заноситься в систему.

Правда, пока неизвестно, какая из стран примкнула к проекту - на его сайте нет их перечня. В тестовом режиме услугу запустила авиакомпания United Airlines на рейсе Лондон-Нью-Йорк и перевозчик Cathay Pacific из Лондона в Гонконг и Сингапур.

О подобном намерении заявлял и австралийский перевозчик Qantas. Он объявил о том, что в будущем собирается допускать на свои рейсы только вакцинированных пассажиров.

Еще один подобный проект выдвинула компания IBM, создавшая приложение Digital Health Pass. Оно позиционируется как ковид-пропуск в различные учреждения, где соблюдается карантинный режим - от городских администраций до ресторанов.

Свою лепту в эту историю внесла Всемирная организация здравоохранения. Ее эксперты недавно заявили, что изучают возможности передать информацию о здоровье человека в электронных документах.

Также идея ковид-паспорта звучала в Евразийском экономическом союзе, куда входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Кыргызстан. Пилотный проект "Путешествую без Covid-19" будет работать на авиарейсах из Москвы в Ереван с марта. Принцип работы - аналогичный CommonPass.

Но это решения международного типа. Пока они широкого внедрения не имеют (хотя и утверждается, что в 2021 году будет бум на такие инновации).

Тем временем национальные государства уже вводят у себя аналоги "ковидных паспортов" для внутренних потребностей. Разберем их подробнее.

От Британии до России

Великобритания первой начала проводить испытания системы паспортов в октябре 2020 года. Такие документы были оформлены на некоторых правительственных чиновников и туристов-добровольцев.

При этом туристу по прибытии в пункт назначения нужно было подтвердить сдачу теста через специальное приложение. Для сканирования данных сотрудники авиакомпаний и аэропортов генерировали QR-код. Зато после такой процедуры туристы не обязаны были садиться на 14-дневный карантин.

Израиль с 17 января вводит для вакцинированных граждан "зеленые паспорта", с которыми будет легче путешествовать. Решение о его выдаче будет принимать Минздрав. А обладателям нового паспорта нужно будет загрузить себе на телефон одноименное приложение. Активация паспорта будут происходить через 7 дней после введения второй дозы вакцины.

При наличии "зеленого паспорта" можно будет беспрепятственно выезжать за границу, не проходить самоизоляцию по возвращении или после контакта с зараженным внутри страны.

Венгрия, которая первой в ЕС начала вакцинацию от коронавируса, создала электронный Covid-паспорт, состоящий из двух приложений, которые венгры устаналивают на свои телефоны.

Местные СМИ пишут, что цифровой документ находится в стадии тестирования, но будет состоять из двух приложений (самого паспорта и подтверждения результатов тестов и прививок, проведенных за последние 14 дней) и сможет подтвердить вакцинацию от коронавируса. Эти приложения будут иметь только информацию, которая содержится в системе зоны электронных медицинских услуг (EESZT), показывать личную информацию они не будут.

По словам гендиректора по отраслевой и институциональной информатике главного управления Национальной больницы Венгрии Балинта Сабо, без этого документа практически невозможно будет осуществить поход в театр, парикмахерскую, посетить любое мероприятие или попасть на авиарейс.

"Мы чувствуем, что в мире растет потребность в том, чтобы граждане могли доказать свою защиту от коронавируса, чтобы иметь возможность свободно передвигаться и пользоваться услугами там, где существует повышенный риск заражения", - сказал он.

В соцсетях затея венгерских властей вызвала негодование: многие подозревают, что таким образом будет происходить незаконная сегрегация людей.

Россия. Российские власти планируют вводить "паспорта" для тех, кто прошел вакцинацию. Их можно будет получить через сайт госуслуг с января.

По словам главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, люди смогут летать на самолетах только после тестирования или по "коронавирусным паспортам".

"Эти паспорта - это то, что сейчас развивается во многих странах, и они станут, безусловно, частью нашей жизни в следующем году", - заявил Дмитриев.

Позже эту информацию подтвердили в Минздраве РФ.

Китай. Лидер КНДР Си Цзиньпин в ноябре предлагал ввести международную систему персональных QR-кодов с результатами тестов на коронавирус.

"Китайская сторона предлагает создать международный механизм взаимного признания кода здоровья, который будет реализован с помощью QR-кода и будет основан на результатах тестов на нуклеиновую кислоту коронавируса", - сказал Си Цзиньпин.

При этом в Китае такая система в формате QR-кодов работает с весны. Код содержит данные о тестах и о том, какие районы посещал человек. В зависимости от эпидемситуации в этих местах коду присваивается определенный цвет (зеленый, оранжевый и красный). Проход в различные учреждения возможен, если "код здоровья" зеленый.

Эстония. В октябре ВОЗ и власти страны договорились о работе над созданием документа с цифровым кодом о результатах вакцинации.

А что с Украиной?

В нашей стране размышляют о введении паспорта здоровья с мая. По словам главы Государственного агентства развития туризма Украины Марьяны Олеськив, если "паспорта здоровья" будут введены в мире и рекомендованы ВОЗ после пандемии, это будет введено также и в Украине.

"Но для этого у мира должно быть понимание, какой тест можно считать целесообразным и за сколько времени его нужно проводить, но на это пока ответов нет, и четкой процедуры выдачи таких паспортов ни одна страна пока не имеет", - сказала Олеськив.

В мае 2020 глава Минздрава Дмитрий Кулеба также отмечал, что решение вопроса по коронавирусным паспортам "уходит в бюрократию". Тем не менее, убеждал он, "это все успокоится, выйдет на свою колею и будут найдены какие-то форматы наименее болезненной жизни в условиях пандемии".

Учитывая, что ковид-паспорта будут базироваться прежде всего на вакцинации, а она в Украине будет идти в несколько раз медленнее, чем в Евросоюзе, США и России, то внедрение "аусвайсов" у нас будет касаться только нескольких процентов населения.

По крайней мере, такие расчеты видятся по 2021 году. На полноценную вакцинацию Украина может выйти только к 2022 году, признают эксперты.

Что может помешать введению ковид-пропусков

Первая и очевидная помеха - это несогласованность стандартов по тестированию и вакцинации в разных странах мира.

Ситуация, когда данные лабораторий и ковид-паспорта одних стран будут не признаваться другими, вполне вероятна. Поэтому можно ожидать, что ковид-паспортами в реальности будут пользоваться не только избранные люди, но и избранные страны.

Вторая проблема - далеко не у всех есть смартфоны с подключением к интернету, даже на Западе. По данным исследований, только у 49% населения планеты есть такая возможность. То есть нужно еще какое-то техническое решение, которое бы позволило получать ковид-паспорта, но не в электронной форме.

Третья проблема - до сих пор доподлинно неизвестно, могут ли вакцинированные быть переносчиками инфекции. Хотя создатели "Спутника V" уже заявляли, что это невозможно, в мире на этот счет звучат полярные мнения.