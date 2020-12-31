Утром в четверг, 31 декабря, в Украине наблюдается туман, в западных областях идут дожди. Покрытие на дорогах в большинстве областей влажное, потому водителям стоит быть осторожными.

Об этом свидетельствуют данные Укравтодора.

"По состоянию на 6:00 31 декабря дожди в западных областях, на остальной территории туманы. Покрытие на дорогах государственного значения в большинстве областей преимущественно мокрое. На перевальных участках дорог дожди. Состояние покрытия мокрое", - говорится в сообщении.

На данный момент дорожники проводят работы по обработке покрытия спусков, подъемов, мостов, скругленных участков противогололедными материалами.

"Проезд по всем участкам дорог государственного значения обеспечен", - добавили в ведомстве.

Всего для обеспечения проезда по дорогам государственного значения задействовано 59 единиц техники и 111 рабочих.

Ранее мы рассказывали о том, какая погода ждет украинцев в последний день года.

Также синоптик Наталья Диденко сообщала, что в новогоднюю ночь в Украину придет южно-западный циклон из Европы и принесет осадки в виде дождя.