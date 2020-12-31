В американском городе Милуоки, который находится в штате Висконсин, медицинский работник специально испортил более 500 доз вакцины от коронавируса компании Moderna.

Об этом со ссылкой на заявление сети медцентров Aurora Health Care, где работал медик, сообщает DailyMail.

Он получил емкости с препаратом из специального холодильника и вовремя их не вернул. В результате 500 доз вакцины были забракованы.

Первоначально предполагалось, что речь идет про допущенную сотрудником "непреднамеренную ошибку", однако позже он признал, что намеренно достал вакцину из холодильника, чтобы испортить.

В Aurora Health Care сообщили, что медработник был уволен. О его мотивах информация не приводится. Руководство сети сообщило об инциденте власть для проведения дальнейшего расследования.

Ранее мы писали, что в Соединенных Штатах обнаружили первый случай острой аллергической реакции на прививку от коронавируса компании Moderna. У пациента упало давление, онемел язык.

Также сообщали, что в Финляндии решили растянуть предназначенную для пяти доз ампулу вакцины от коронавируса на шесть прививок.