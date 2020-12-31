Первую партию российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в "ЛНР" ожидают уже в январе 2021 года.

Об этом со ссылкой на заявление "главы ЛНР" Леонида Пасечника сообщает "РИА Новости".

Так, по словам Пасечника, в первую очередь прививку будут делать людям, находящимся в особой зоне риска заболеть. Речь о работниках сферы здравоохранения, а также "отдельных категориях сотрудников "правоохранительных органов".

Напомним, что в Украина надеется купить первые вакцины от коронавируса в феврале 2021 года.

Также мы писали о том, что в соответствии с планом украинского Минздрава, Киев планирует вакцинацию жителей "ЛНР" и "ДНР" от коронавируса, однако проводиться она будет на подконтрольной территории.

Кроме того, сообщалось, что в "ДНР" заявляли о надеждах получить российскую вакцину от коронавируса до конца года.