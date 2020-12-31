В пяти регионах Украины выявили более полутысячи новых случаев Covid-19 за сутки. Статистика Минздрава
В Украине, где за сутки выявили еще 9 699 новых случаев Сovid-19, количество заразившихся коронавирусом достигло 1 055 047 человек. Больше всего заболевших за сутки зафиксировали в столице, Киевской, Запорожской, Харьковской и Одесской областях.
Об этом свидетельствует информация, обнародованная 31 декабря пресс-службой Минздрава в Telegram-канале "Коронавирус инфо".
Статистика распространения коронавируса по регионам Украины на 31 декабря:
Киев - 111 471 (+1 332);
Винницкая область - 22 500 (+258);
Волынская область - 33 016 (+281);
Днепропетровская область - 58 561 (+467);
Донецкая область - 36 391 (+486);
Житомирская область - 39 202 (+482);
Закарпатская область - 28 200 (+135);
Запорожская область - 54 088 (+660);
Ивано-Франковская область - 43 190 (+118);
Киевская область - 59 204 (+669);
Кировоградская область - 8 448 (+103);
Луганская область - 10 508 (+290);
Львовская область - 61 268 (+345);
Николаевская область - 30 900 (+400);
Одесская область - 71 125 (+533);
Полтавская область - 36 079 (+291);
Ровенская область - 40 990 (+318);
Сумская область - 40 642 (+337);
Тернопольская область - 34 023 (+234);
Харьковская область - 69 377 (+570);
Херсонская область - 17 752 (+255);
Хмельницкая область - 39 187 (+354);
Черкасская область - 39 011 (+491);
Черновицкая область - 40 017 (+202);
Черниговская область - 29 897 (+264).
Ранее мы писали, что во Всемирной организации здравоохранения ВОЗ рассказали, что дальше будет происходить с коронавирусом.
Также сообщали, что в Украине обнаружили пять мутаций коронавируса, однако британской версии среди них нет.