В Украине, где за сутки выявили еще 9 699 новых случаев Сovid-19, количество заразившихся коронавирусом достигло 1 055 047 человек. Больше всего заболевших за сутки зафиксировали в столице, Киевской, Запорожской, Харьковской и Одесской областях.

Об этом свидетельствует информация, обнародованная 31 декабря пресс-службой Минздрава в Telegram-канале "Коронавирус инфо".

Статистика распространения коронавируса по регионам Украины на 31 декабря:

Киев - 111 471 (+1 332);

Винницкая область - 22 500 (+258);

Волынская область - 33 016 (+281);

Днепропетровская область - 58 561 (+467);

Донецкая область - 36 391 (+486);

Житомирская область - 39 202 (+482);

Закарпатская область - 28 200 (+135);

Запорожская область - 54 088 (+660);

Ивано-Франковская область - 43 190 (+118);

Киевская область - 59 204 (+669);

Кировоградская область - 8 448 (+103);

Луганская область - 10 508 (+290);

Львовская область - 61 268 (+345);

Николаевская область - 30 900 (+400);

Одесская область - 71 125 (+533);

Полтавская область - 36 079 (+291);

Ровенская область - 40 990 (+318);

Сумская область - 40 642 (+337);

Тернопольская область - 34 023 (+234);

Харьковская область - 69 377 (+570);

Херсонская область - 17 752 (+255);

Хмельницкая область - 39 187 (+354);

Черкасская область - 39 011 (+491);

Черновицкая область - 40 017 (+202);

Черниговская область - 29 897 (+264).

Ранее мы писали, что во Всемирной организации здравоохранения ВОЗ рассказали, что дальше будет происходить с коронавирусом.

Также сообщали, что в Украине обнаружили пять мутаций коронавируса, однако британской версии среди них нет.