В среду, 30 декабря, Минюст США выдвинул новые обвинения украинскому олигарху Игорю Коломойскому и его бизнес-партнеру Геннадию Боголюбову. Они касаются использования присвоенных средств "ПриватБанка" для покупки недвижимости в штате Огайо.

Об этом информирует агентство Reuters.

В заявлении министерства юстиции США говорится, что Коломойский и Боголюбов использовали незаконно присвоенные средства из "ПриватБанка" для покупки коммерческой недвижимости в Огайо, и что в США ее конфисковали.

Прокуроры добавили, что в период с 2008 по 2016 год Коломойский и Боголюбов получили мошеннические ссуды и кредитные линии, часть доходов от которых они отмывали через счета подставных компаний в кипрском офисе "ПриватБанка", прежде чем переводить деньги в Соединенные Штаты.

В свою очередь адвокаты Коломойского пока не комментируют обвинения. Связаться с представителями Боголюбова журналистам не удалось.

Ранее аналогичные обвинения касались недвижимости в Кентукки и Техасе. Всего, по данным Минюста США, стоимость объектов Коломойского и Боголюбова в трех штатах составляет более 60 миллионов долларов.

Также мы рассказывали, что завод по производству сплава железа и кремния для черной металлургии CC Metals & Alloys (CCMA) в штате Кентукки, принадлежащий Коломойскому и Боголюбову, теперь генерирует криптовалюту.