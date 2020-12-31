В четверг, 31 декабря, число новых случаев коронавируса в Украине увеличилось на 9 699 человек. Среди новых пациентов 341 ребенок и 439 медиков.

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная министром здравоохранения Максимом Степановым в Facebook.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев коронавируса в стране достигло 1 055 047. Из них 18 533 оказались летальными (+209 за сутки). 709 993 пациентов с Covid-19 преодолели болезнь (+11 803).

Всего в стране провели уже 5 585 615 ПЦР-теста на коронавирус. Вчера провели 58 547 тестирований (в том числе методом ПЦР - 38 932, методом ИФА - 19 615).

В больницы за минувшие сутки доставили 2 704 пациентов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 332), Киевской (669), Запорожской (660), Харьковской (570) и Одесской (533) областях.

Отметим, что по сравнению со вчерашним днем, когда сообщалось о 7 986 новых пациентах, сегодня в Украине зафиксировали на 1 713 больше случаев Covid-19. Прирост заражений в стране растет третий день подряд. А число выздоровевших людей за день уменьшилось на 4 552 человека.

Напомним, в Украине обнаружили пять мутаций коронавируса, но британской версии среди них нет.

Также мы писали о том, что первая вакцина от коронавируса в Украине будет китайской.