Перенесенный в легкой форме коронавирус может привести к тому, что человек станет лежачим больным. А те, кто поборол Сovid-19 бессимптомно, наиболее подвержены тяжелым последствиям.

Об этом со ссылкой на врача Коити Хирахата из Токийской клиники Hirahata clinic сообщает РИА "Новости".

По словам специалиста, такие последствия затронули более трети заболевших Covid-19. При этом среди них больше женщин, чем мужчин. В целом же болезнь оказала наибольшее влияние на молодых людей.

"У нас есть полная база данных по 378 пациентам, страдающим от последствий (Covid - Ред.). Подавляющее большинство - это молодые люди до 40-50 лет. Иными словами, как раз та возрастная категория, в которой течение болезни считается наиболее легким, дает более тяжелые последствия после заболевания. А те, у кого болезнь проходила бессимптомно, наиболее подвержены тяжелым последствиям", - сказал врач.

Хирахата добавил, что люди, которые переносят болезнь в легкой форме, жалуются на симптомы в течение длительного времени. В частности, состояние слабости может продлиться до нескольких лет или даже остаться на всю жизнь. Также многие страдают от симптомов депрессии, нарушения концентрации, головных болей, трудностей при дыхании, бессонницы, нарушения обоняния и так далее.

По словам медика, некоторые симптомы приходят с задержкой. В частности, слабость люди могут чувствовать через один или несколько дней с момента физической нагрузки, в перспективе они могут даже потерять способность двигаться и стать лежачими больными.

Другим распространенным последствием становится синдром хронической усталости. Таким пациентам сложно выполнять базовые вещи, такие как чистка зубов или поход в туалет. Они также подвержены риску превратиться в лежачих больных.

Хирахата добавил, что во время болезни и после нее стоит отказаться от физических нагрузок и больше отдыхать, чтобы дать организму время на восстановление.

Ранее мы писали, что ученые сообщили об угрозе потери зрения у больных Covid-19.

Также рассказывали, что специалисты назвали семь самых неочевидных симптомов коронавируса.