Украинская лоукост-авиакомпания SkyUp, которая в прошлом месяце возобновила перелеты из Киева в Ереван, в конце мая 2021 года запустит рейсы Киев - Гамбург.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Рейсы из столицы Украины в немецкий Гамбург будут осуществляться с 29 мая 2021 года. Их планируют выполнять по вторникам и субботам.

Стоимость билетов из Киева без багажа стартует от 1 953 гривен, в обратном направлении цена выше - от 2 494 гривен.

"При невозможности выполнения рейсов из-за ограничений полетов средства в размере полной стоимости билета будут перечислены на баланс пассажира в персональном кабинете на нашем сайте. Мы также предусмотрели возможность вывести деньги с баланса на карточку", - сообщили в SkyUp Airlines.

Напомним, Wizz Air планирует запустить рейсы из Винницы.

Также мы писали о том, что МАУ возобновили рейсы из Киева в Баку с 30 декабря.