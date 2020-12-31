В среду, 30 декабря, в Ровно загорелся торгово-развлекательный центр. Спасатели эвакуировали на время тушения пожара полсотни человек.

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины в Ровенской области.

Информацию о пожаре спасатели получили около 15:00 30 декабря. Возгорание произошло в подвальном помещении трехэтажного ТРЦ "Арена", расположенного на улице Киевской, недалеко от автовокзала.

На тушение пожара направили 20 спасателей и 4 единицы техники. Ликвидировать огонь удалось к 15:30. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. В результате ЧП никто не пострадал. Спасатели эвакуировали из ТРЦ 53 человека, среди них 30 детей.

Напомним, недавно в Киеве, на Васильковской, пылал ресторан. Пожар начался с вытяжки, где загорелся жир.

Также мы писали о том, что пожарные два часа боролись с огнем масштабного пожара на складах в Киеве.