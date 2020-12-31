В американской больнице умер один из самых известных серийных убийц США Сэмюэл Литтл, который отбывал пожизненное заключение. Он убивал женщин из малообеспеченных или дискриминируемых слоев населения и 35 лет скрывался от полиции.

Об этом со ссылкой на Департамент исправительных учреждений и реабилитации Калифорнии сообщает Associated Press.

"Сэмюэл Литтл, страдавший диабетом, болезнью сердца и другими недугами, умер в калифорнийской больнице. Он отбывал пожизненное заключение по нескольким обвинениям в убийстве", - сообщили в департаменте.

Литтл находился в тюрьме с 2012 года. Он признал, что ответственен за десятки убийств по всей стране в период с 1970 по 2005 год. Федеральное бюро расследований объявило, что криминалисты считают его признания заслуживающими доверия. Маньяк признался в 93 преступлениях, однако следователи пока сумели доказать его причастность только к 50 из них.

ФБР признала Литтла "самым продуктивным" убийцей в истории США. Преступнику на протяжении 35 лет удавалось оставаться на свободе, так как его жертвами становились женщины из малообеспеченных, маргинальных или подвергавшихся дискриминации слоев населения.

Напомним, спустя почти десять лет в России поймали маньяка, задушившего минимум четверть сотни бабушек.

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