Канцлер Германии Ангела Меркель, которая считает, что Германия вернется к нормальной жизни лишь к осени 2021 года, заявила о намерении сделать прививку от коронавируса.

Об этом речь шла в новогоднем обращении Меркель, сообщает Deutsche Welle.

Так, по словам канцлера Германии, старт вакцинации, которая началась в Германии с 27 декабря, вселяет надежду.

"Вот уже несколько дней у надежды есть лицо: лицо первых привитых, пожилых людей и их сиделок, медицинского персонала отделений интенсивной терапии… Не только здесь, но и во всей Европе и во многих других странах", - сказал Ангела Меркель.

Также 66-летняя канцлер заявила, что она тоже сделает прививку от коронавирусной инфекции - когда настанет ее очередь.

Напомним, недавно президент России Путин пообещал сделать прививку от коронавируса.

Также мы писали о том, что президенты Греции и Словакии сделали прививки против коронавируса одними из первых в своих странах.