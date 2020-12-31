Меркель заявила, что сделает прививку от коронавируса в порядке очереди
Канцлер Германии Ангела Меркель, которая считает, что Германия вернется к нормальной жизни лишь к осени 2021 года, заявила о намерении сделать прививку от коронавируса.
Об этом речь шла в новогоднем обращении Меркель, сообщает Deutsche Welle.
Так, по словам канцлера Германии, старт вакцинации, которая началась в Германии с 27 декабря, вселяет надежду.
"Вот уже несколько дней у надежды есть лицо: лицо первых привитых, пожилых людей и их сиделок, медицинского персонала отделений интенсивной терапии… Не только здесь, но и во всей Европе и во многих других странах", - сказал Ангела Меркель.
Также 66-летняя канцлер заявила, что она тоже сделает прививку от коронавирусной инфекции - когда настанет ее очередь.
Напомним, недавно президент России Путин пообещал сделать прививку от коронавируса.
Также мы писали о том, что президенты Греции и Словакии сделали прививки против коронавируса одними из первых в своих странах.