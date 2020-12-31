США планируют повысить пошлины на некоторые товары из Евросоюза. Речь, в частности, о самолетных деталях и винах из Германии и Франции.

Об этом со ссылкой на заявление торгового представительства США пишет Reuters.

Повышение пошлин должно коснуться деталей, которые используют при сборке самолетов, определенных видов неигристых вин, а также на коньяков и другие видов бренди. Когда оно вступит в силу, еще неясно, однако в представительстве обещают раскрыть подробности "в ближайшее время".

Этот шаг Штаты планируют сделать в рамках многолетнего спора с ЕС по вопросам субсидирования авиапроизводителей. Речь идет о тяжбе с участием американской компании Boeing и европейской корпорации Airbus.

Торговый конфликт Вашингтона и Брюсселя вокруг Boeing и Airbus продолжается с 2004 года. Обе стороны обвиняют друг друга в нарушении норм ВТО и предоставлении своим самолетостроителям неразрешенных госдотаций. В 2019 орган разрешения споров ВТО констатировал наличие нарушений норм организации в деле Airbus, что дало легальное право на введение компенсирующих пошлин со стороны США. Однако в 2020 году аналогичное решение было принято в пользу ЕС по делу Boeing.

Напомним, в феврале Китай в два раза уменьшил пошлины на американские товары.

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