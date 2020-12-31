Китай одобрил для выхода на рынок вакцину от коронавируса Sinopharm
Власти Китая одобрили для выхода на рынок первую вакцину от коронавируса Sinopharm, которая, по данным производителя, является эффективной на 79,34%.
Об этом сообщает Telegram-канал "РИА Новости".
Так, над разработкой вакцины работала китайская компания China National Biotech Group корпорации Sinopharm. Препарат получил одобрение для выхода на рынок с дополнительными условиями.
В дальнейшем все еще требуются наблюдения за продолжительностью и эффективностью вакцины.
Напомним, первая вакцина от коронавируса в Украине будет китайской. Речь о вакцине производства Sinovac Biotech.
"Страна" писала о том, что глава МОЗ сообщил, когда Украина получит китайскую вакцину от коронавируса.
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