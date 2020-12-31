Власти Китая одобрили для выхода на рынок первую вакцину от коронавируса Sinopharm, которая, по данным производителя, является эффективной на 79,34%.

Об этом сообщает Telegram-канал "РИА Новости".

Так, над разработкой вакцины работала китайская компания China National Biotech Group корпорации Sinopharm. Препарат получил одобрение для выхода на рынок с дополнительными условиями.

В дальнейшем все еще требуются наблюдения за продолжительностью и эффективностью вакцины.

Напомним, первая вакцина от коронавируса в Украине будет китайской. Речь о вакцине производства Sinovac Biotech.

"Страна" писала о том, что глава МОЗ сообщил, когда Украина получит китайскую вакцину от коронавируса.

Кроме того, мы разбирались, что нужно знать об этом препарате и отвечали на 5 главных вопросов о вакцине CoronaVac, которую решила закупить Украина.