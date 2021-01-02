Украинцам рассказали о погоде на воскресенье, 3 января. Погода будет колебаться около нуля, а из особых отличий ожидается только небольшой туман и возможный гололед.

Об этом синоптик Наталья Диденко рассказала на своей странице в Facebook.

"Воскресенье в Украине обещает быть сухим (карта), несколько ветренным и преимущественно теплым, как для января. Температура воздуха в течение дня 3-го января будет колебаться в пределах +3 +5 градусов, на Востоке предполагается 0 +3 градуса, в южной части и на Закарпатье +6 +12 градусов. Набираемся здоровья, подкупаем потихоньку пшеницу, мак, изюм, начинаем искать среди кухонных полок нужный рождественский горшок", - говорится в сообщении.

Что касается Киева, то осадки третьего января маловероятны. Ближайшей ночью ожидается температура около нуля, днем ​​от +3 до +5 градусов. Юго-восточный ветер может быть порывистым.

По словам Диденко, чем короче прогноз погоды, тем длинные прогулки на свежем воздухе. Так как не прогнозируется никаких опасных метеоявлений, разве что туманы и вероятное появление гололеда после падения температуры ночью.

Напомним, в январе средняя месячная температура составит 0-4° мороза, на юге страны местами 1-3° тепла. Это на 2-2,5° выше средних многолетних значений.

Как сообщала "Страна", на выходных, 2-3 января, сухая погода ожидается на всей территории Украины, за исключением Луганской области и Карпат. Похолодание придет уже на следующей неделе.