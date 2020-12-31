Экс-президент и глава партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что санкционировал проведение операции спецслужб по задержанию в Украине бойцов частной военной компании "Вагнер". Это было еще в 2018 году.

Порошенко рассказал об этом в ток-шоу "Большая политика" на "5 канале".

"Могу сказать определенный эксклюзив… Я хочу подчеркнуть, что еще в конце 2018 года тогдашний верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины Петр Порошенко санкционировал проведение этой операции", - сказал политик.

При этом он расценил срыв операции как государственную измену и пообещал, что будет настаивать на привлечение причастных к ответственности.

"Я подчеркиваю, что я не дам закрыть, заговорить, оболгать или ускользнуть от ответственности за совершение преступления государственной измены, где усилиями десятков украинских героев, которые имели целью притянуть в Украину и судить тех, кто причастен к сбиванию самолета MH17, а не судить невинного Назарова за сбивание Ил-76 с десантниками в Луганском аэропорту", - сказал бывший президент.

По его словам, спецоперация была сорвана конкретными лицами.

"Я очень настоятельно рекомендую создать временную следственную комиссию, очень настоятельно рекомендую допросить всех участников процесса и отстранить немедленно тех, кто может влиять на объективность, независимость и честность расследования, которое точно будет проведено", - добавил Порошенко.

"Конкретных лиц" он не назвал, но известно, что сторонники экс-президента заявляют, что спецоперация была сорвана через слив информации, который организовал Ермак.

В Офисе президента это отрицают и называют "российской провокацией".

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