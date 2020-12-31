Львовские хирурги провели сразу несколько операций мужчине, который выпал с пятого этажа. В результате он сломал позвоночник, разорвал селезенку и у него начинался пневмоторакс.

Об этом сообщает пресс-служба клинической больницы скорой помощи Львова в Facebook.

"В таком тяжелом состоянии пациента госпитализировали к нам в реанимацию. Первое, за что взялись наши медики - остановка внутрибрюшного кровотечения, поэтому срочно пришлось провести спленэктомию. Простыми словами, удалить селезенку", - указано в сообщении.

Сразу после этого пациенту провели операцию на позвоночнике, закрепив позвонки на безопасном расстоянии для реабилитации в таком положении, чтобы они не раздавили костный мозг.

"Наши специалисты провели протезирование тела позвонка путем установления распорного телескопического кейджа - импланта с его фиксацией с помощью специальных винтов. Этот винт удерживает один позвонок над другим на определенном расстоянии, позволяет сохранить опорно-двигательную функцию позвоночника и уберечь спинной мозг от сжатия", - добавили медики.

Операция была проведена успешно, сейчас жизни пострадавшего ничего не угрожает. Вскоре он сможет начать процесс реабилитации.

Напомним, в Национальной службе здоровья Украины рассказали, на какую бесплатную медицинскую помощь может рассчитывать пациент, который травмировался.

Как сообщала "Страна", отдыхающий на морском побережье мужчина получил перелом позвоночника, развлекаясь на водном аттракционе "Бэтмен". Несчастье произошло на пляже в Железном Порту Херсонской области. Об этом в соцсети написала жена пострадавшего.