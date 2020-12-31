Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев убежден, что для обеспечения безопасности путешествий уже в 2021 году обязательно введут COVID-паспорта. Такие документы будут содержать результаты тестов или сведения о вакцинации против коронавируса.

Его слова цитирует "Интерфакс".

"Мы, безусловно, видим, что это будет введено. Я думаю, ряд стран будут вводить это быстрее, другие более медленно. Но, безусловно, будут и в том числе перелеты на самолетах либо по системам тестирования, либо по вакцинным паспортам", - сказал Дмитриев.

По его словам, эта новая реальность, к которой мы придем, кажется немного странной.

"Но, я думаю, через год уже никто не будет задавать вопросы", - уверен он.

Глава РФПИ добавил, что введение паспортов обусловлено тем, что вакцинированные люди несут гораздо меньше рисков.

"Поэтому эти паспорта - это то, что сейчас развивается во многих странах. И они станут частью нашей жизни в следующем году", - сказал Дмитриев.

Как сообщала "Страна", в Венгрии разработали электронный COVID-паспорт, в который будут вносить данные о вакцинации.

Мы также писали, что в Израиле для вакцинированных граждан вводят "зеленые паспорта", с которыми будет легче путешествовать.