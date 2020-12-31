Победит ли Зеленский в новой битве с КС?

Противостояние президента и Конституционного суда возобновилось. КС отказался признать указ Владимира Зеленского об отстранении своего председателя Александра Тупицкого, потребовал отозвать этот указ и решил сам собраться 5 января для рассмотрения обвинений, предъявляемых Тупицкому.

Ситуация становится похожей на недавнюю войну, затеянную Банковой в отношении КС после его решения по электронному декларированию и проигранную ею. Судя во всему, и возобновление "боевых действий" со стороны президента – это попытка сатисфакции за то поражение, которое подорвало авторитет гаранта Конституции. Однако не получится ли так, что новое противостояние закончится с тем же результатом и окончательно похоронит его авторитет?

Начиная новый раунд битвы, Зеленский решил бить по одному Тупицкому – видимо, рассчитывая таким образом расколоть "антипрезидентское" большинство КС. Но пока непонятно, случится ли этот раскол на самом деле. Официальные заявления КСУ на данный момент гласят, что суд не признает отстранение Тупицкого и считает, что президент нарушил Конституцию.

Ситуация должна разрешиться 5 января. На этот день намечено заседание Конституционного суда, на котором судьи и решит окончательно - признают он указ президента, либо продолжают считать Тупицкого своим главой.

Игнорирование судьями решения президента будет иметь тяжелые последствия для Зеленского. Вся страна увидит, что его указы можно игнорировать. Более того, игнор со стороны КСУ означает не просто тот факт, что Тупицкий остается работать, но и то, что судья воспринимают решение президента как антиконституционное. А это - потенциальное уголовное дело против Зе, после того как тот покинет пост президента. Либо основание для импичмента, если в Раде сложится конфигурация против главы государства.

Татаров невиновен. Виновен Сытник?

Зато в другом судебном противостоянии – Офиса президента против НАБУ – все уже, похоже, завершилось победой первого. Еще недавно глава Антикоррупционного бюро Артем Сытник пафосно заготавливал наручники для зама главы Офиса президента Олега Татарова, а уже вчера ситуация перевернулась на 180 градусов, и не исключено, что уже сам Сытник может оказаться обвиняемым.

Все началось с самого утра, когда на заседании Высшего антикоррупционного суда представители Офиса генпрокурора отозвали ходатайство по мере пресечения в отношении Татарова. Причина – у следствия недостаточно доказательств.

После чего цепочка обвинений стала раскручиваться в обратную сторону: днем Госбюро расследований открыло уголовное производство на исполняющего обязанности главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максима Грищука, который дал добро на привлечение к уголовной ответственности невиновного (то есть Татарова).

И следующим логическим звеном в этой цепи должно стать дело на директора НАБУ, который подписал передачу дела без доказательств вины Татарова в суд.

Чем "недоделанная" китайская вакцина лучше "недоделанной" российской?

Под самый конец 2020 года украинская власть заявила, что таки решила проблему с антикоронавирусной вакциной. Она будет китайской – Sinovac Biotech. И в случае с этой вакциной Украину не ставят в последнюю очередь, как западные страны: из 1,8 млн законтрактованных доз 700 тысяч должны поставить уже в течение месяца после регистрации.

Во всей этой истории одно "но": Sinovac Biotech не только не зарегистрирована, но еще и даже (как пишет "Рейтер") не доказала свою эффективность. Отчет о третьей фазе испытаний китайской вакцины будет опубликован в январе, а это значит, что на данный момент она отстает по графику исследований от российской "Спутник V".

Между тем, в течение длительного времени основным аргументом представителей украинской власти против "Спутника" было то, что она еще не сертифицирована, не прошла полного цикла испытаний и не доказала свою эффективность. Теперь же, получается, мы закупаем китайскую вакцину, которая дальше от совершенства, чем российская.

Но неготовность Sinovac Biotech – это не единственная проблема. Даже тогда, когда она будет готова, Украина получит менее 2 млн доз, что явно недостаточно для 40-миллионного населения (для сравнения: Турция законтрактовала 50 млн доз той же китайской вакцины, хотя ее население лишь в два раза больше нашего).

И вот тут бы вспомнить о российской вакцине, которая, как минимум, не хуже китайской. Однако против нее уже нашли новый аргумент: она теперь стала "гибридным оружием". И такой аргумент уже не перебьешь ни результатами исследований, ни международной регистрацией.

Президентские рейтинги: Зеленский накануне "великого перелома"?

Вслед за последними в этом году партийными рейтингами Киевский международный институт социологии опубликовал и последние президентские. Которые оказались более приятными для власти.

Как мы уже сообщали, в партийных рейтингах "Слуга народа" впервые с весны 2019 года потеряла лидерство, уступив его "Оппозиционной платформе – За жизнь". Причем отставание "слуг" от оппозиционеров составляет уже 3%.

У главного "слуги" и по совместительству президента страны Владимира Зеленского ситуация получше: он все еще лидирует, набирая в условном первом туре 27,7%. Это, конечно, ниже, чем в реальном первом туре, который состоялся в марте 2019 года (тогда было 30% с небольшим), но по сравнению с результатом партии совсем неплохо.

Однако и здесь у президента определился основной конкурент – лидер "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко. Глава оппозиционеров по сравнению с мартом 2019 года прибавил более 9% и теперь имеет почти 21%, что существенно выше оставшихся позади конкурентов. Так, у экс-президента Петра Порошенко – 14,2%, а остальные не имеют даже 8%.

Поэтому тенденции 2021 года очевидны. Если Зеленский будет продолжать внешнюю и гуманитарную политику в стиле Порошенко, его рейтинг продолжит движение в сторону рейтинга предшественника. И альтернативой для разочаровавшихся Зе-избирателей будет только "Оппоплатформа" и не имеющий пока в ней конкуренции Бойко. Причем при таких раскладах практически нет альтернативы тому, что Бойко в течение следующего года обойдет Зеленского.

Изменить тенденции действующий президент может, только изменив политический курс. Но уже никто не верит, что Зеленский найдет в себе смелость выполнить Минские соглашения или остановить насильственную украинизацию.

Украине нужна война?

Правда, стоит признать, что один аргумент в пользу Зеленского по сравнению с Порошенко есть: ему удалось договориться о длительном перемирии на Донбассе, которое началось еще летом и формально все еще продолжается (хотя фактически в декабре оно, увы, оборвалось).

Однако вчера выяснилось, что есть люди, которые считают, что перемирие – это плохо. Уволенный накануне замсекретаря СНБО Сергей Кривонос в первом же после увольнения комментарии высказал мнение, что армия разочарована тем, что ей не дают воевать, что из-за этого в войсках падает боевой дух, а 70 тысяч военнослужащих вообще не выдержали перемирия и уволились.

Такие аргументы вызывают, мягко говоря, удивление. Человек, почти два года проработавший в главном органе по обеспечению нацбезопасности и обороны, видимо, не знает, что абсолютное большинство армий мира не воюет гораздо больше, чем четыре месяца (как украинская), либо считает, что во всех этих армиях боевой дух отсутствует.

К примеру, белорусская армия вообще ни разу не воевала с момента своего создания; означает ли это, что соседнее государство можно брать голыми руками?

На самом деле из уст Кривоноса звучат новые аргументы в поддержку "партии войны", которая считает любое перемирие (не говоря уже о мире) ударом по Украине. Правда, данный аргумент и вовсе из ряда вон выходящий: из него логически вытекает, что Украина должна постоянно воевать только для того, чтобы в армии поддерживался боевой дух.

Выслушав такие аргументы, удивляешься только одному: почему в команде президента, поставившего своей целью номер один мир, в течение полутора лет работал человек, который считает войну нормальным состоянием для страны. И задумаешься над тем, сколько еще скрытых представителей "партии войны" находится в провластной команде