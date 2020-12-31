В Киеве направили в суд документы по делу смерти женщины после посещения кабинета стоматолога. Инцидент произошел еще в 2018 году.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.

Так, врачу грозит лишение свободы на срок до двух лет за бездумное троекратное введение местной анестезии пациентке, после чего та потеряла сознание и скончалась вследствие анафилактического шока. Предсмертное состояние сопровождалось судорогами. На данный момент материалы уголовного производства вместе с обвинительным актом направлено в Подольский районный суд Киева.

"Согласно клиническому протоколу, утвержденному Министерством здравоохранения Украины, в данном случае врач должен был немедленно предоставить пациентке необходимую экстренную медицинскую помощь, которая заключалась во введении необходимых медицинских препаратов. Однако человек проводил сердечно-легочную реанимацию и искусственное дыхание с нарушением стандартов оказания медицинской помощи, в результате чего женщина умерла", - указано в сообщении.

Мужчине грозит заключение в соответствии с ч. 1 ст. 140 (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Киеве из-за халатности хирурга скончался двухлетний мальчик с посторонними предметами в пищеводе, обвинительный акт уже направлен в суд.

Как сообщала "Страна", во Львове впервые провели операцию с помощью робота-хирурга Da Vinci. Первым прооперированным пациентом стал 50-летний житель города Броды, которого госпитализировали с подозрением на кишечно-желудочное кровотечение.