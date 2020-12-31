Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко прокомментировал суд по избранию меры пресечения застройщику Максиму Микитасю в деле о попытке похищения человека. По словам Микитася, это дело сфабриковано. Геращенко же полагает, что бизнесмен на самом деле виновен в преступлении.

Свой комментарий чиновник опубликовал в Фейсбук.

Как утверждает зам Авакова, сфабриковать такое дело с участием многих посторонних свидетелей было невозможно.

"Было подстроено похищение мужчины, знакомого с подозреваемым 8 декабря в 12:30 на улице Княжий Затон? Подстроен звонок 12-летнего школьника маме, того школьника, который увидел, как двое мужчин засовывают в джип третьего мужчину, явно против его воли, и позвонившего и сказавшего маме, что ему страшно. Подстроен также звонок мамы школьника на линию "102", которая сообщила о том, что на глазах ее сына неизвестные затолкали сопротивляющегося мужчину в джип TOYOTA и увезли... Затем полиция сработала подозрительно быстро. Все также было подстроено?" - пишет Геращенко и с иронией добавляет, что "все объединились воедино против бедного Микитася", которому не хочется в тюрьму по тяжкой статье, а хочется продолжать вести красивую жизнь.

Затем Геращенко упомянул разговор застройщика с матерью, перехваченный детективами НАБУ осенью 2019 года, в котором Микитась прямо заявил: "Ну что, я буду убивать, мама. В прямом смысле буду убивать. У меня есть все законные основания уже".

"Интересно, какие это "законные основания"?! Может в Криминальный кодекс внесли изменения и в статью 115 - "никому убивать нельзя, а Микитасю можно"? Слив протокола расшифровки разговора Микитася с мамой, составленный детективом НАБУ широко доступен в СМИ и сам Максим его не отрицает. Да, до убийств он действительно не успел дойти. А вот до похищения тех, кому, он считал, должны деньги за отсутствие результатов по "решалову", вопросов в правоохранительных органах вполне достаточно. Поэтому завтра суд, заслушав сторону обвинения и защиты, сам примет решение, какую меру пресечения выбирать Микитасю на период следствия", - написал замминистра.

По его мнению, "все эти истерики и передёргивания фактов защитой являются лишь попытками надавить на суд".

Он также поблагодарил маму и его 12 летнего сына за бдительность и помощь в раскрытии преступления.

Как писала "Страна", 29 декабря Микитасю вручили подозрение по делу о похищении человека.

Видимо, Геращенко эта история с похищением сильно впечатлила, так как он уже комментировал вручение подозрения бизнесмену.