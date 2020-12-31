Прогноз лавин в Карпатах. Фото: flickr

Украинцев предупредили о высокой вероятности схода лавин в карпатских горах, которая сохранится с последних дней 2020 года по 1 января 2021 года. 

Об этом в Facebook сообщает группа Снеголавинная ситуация в украинских Карпатах.

"Внимание! В результате прохождения фронта активного циклона, во второй половине дня 30 декабря и в течение 31 декабря - 1 января, в Карпатах ожидается значительное ухудшение погодных условий: сильный ветер (порывы до 10 м / с, на высокогорье - до 17 м / с); значительные дожди и мокрый снег, местами метель!", - указано в сообщении.

Прогноз лавин в Карпатах

Температура воздуха ожидается в течение этих дней - около и несколько ниже 0 градусов, на высокогорье - до -5 градусов С. Прирост снежного покрова составит на среднегорье - до 15 см, на высокогорье - до 25 см. Также в прогнозах небольшие метели, что вкупе может вызвать схождение снежных "досок" (один из  опаснейших типов лавин). 

Прогноз лавин в Карпатах

Прогноз лавин в Карпатах

Поэтому украинцам настоятельно рекомендуют воздержаться от походов в горы и на высокогорье!

<p>Украинцев предупредили о высокой вероятности схода лавин в карпатских горах, которая сохранится с 30 декабря по первое января.&nbsp;</p> <p>Об этом в Facebook сообщает группа Снеголавинная ситуация в украинских Карпатах.</p> <p>"Внимание! В результате прохождения фронта активного циклона, во второй половине дня 30 декабря и в течение 31 декабря - 1 января, в Карпатах ожидается значительное ухудшение погодных условий: сильный ветер (порывы до 10 м / с, на высокогорье - до 17 м / с); значительные дожди и мокрый снег, местами метель!", - указано в сообщении.</p> <p><img src="/img/forall/u/11/58/134900394_861419871326269_1309713502552772633_o.jpg" alt="Прогноз лавин в Карпатах" width="1089" height="835" /></p> <p>Температура воздуха ожидается в течение этих дней - около и несколько ниже 0 градусов, на высокогорье - до -5 градусов С. Прирост снежного покрова составит на среднегорье - до 15 см, на высокогорье - до 25 см. Также в прогнозах небольшие метели, что вкупе может вызвать схождение снежных "досок" (один из&nbsp; опаснейших типов лавин).&nbsp;</p> <p><img src="/img/forall/u/11/58/133896545_861419884659601_8100428208808131375_o.jpg" alt="Прогноз лавин в Карпатах" width="1089" height="835" /></p> <p><img src="/img/forall/u/11/58/133877766_861419897992933_5078342024627325992_o.jpg" alt="Прогноз лавин в Карпатах" width="1089" height="835" /></p> <p>Поэтому украинцам настоятельно рекомендуют воздержаться от походов в горы и на высокогорье!</p> <p><img src="/img/forall/u/11/58/photo5433688870383366525.jpg" /></p> <p>Напомним, в&nbsp;результате схода лавины&nbsp;на севере Ирана 25 декабря <a href="/news/308945-v-irane-posle-laviny-umerlo-9-alpinistov.html">скончались десять альпинистов</a>.</p> <p>Как сообщала "Страна",&nbsp;<a href="/news/253801-pjatero-turistov-i-politsejskij-pohibli-pod-snezhnymi-lavinami-v-alpakh.html">шесть человек погибли&nbsp;в австрийских Альпах&nbsp;в результате схождения лавин</a>. Среди погибших - пятеро туристов из Чехии (двое мужчин и три женщины), несчастье с которыми произошло в&nbsp;горном регионе Дахштайн, примерно в 80 км к юго-востоку от Зальцбурга.</p>

Напомним, в результате схода лавины на севере Ирана 25 декабря скончались десять альпинистов.

Как сообщала "Страна", шесть человек погибли в австрийских Альпах в результате схождения лавин. Среди погибших - пятеро туристов из Чехии (двое мужчин и три женщины), несчастье с которыми произошло в горном регионе Дахштайн, примерно в 80 км к юго-востоку от Зальцбурга.

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