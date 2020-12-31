Украинцев предупредили о высокой вероятности схода лавин в карпатских горах, которая сохранится с последних дней 2020 года по 1 января 2021 года.

Об этом в Facebook сообщает группа Снеголавинная ситуация в украинских Карпатах.

"Внимание! В результате прохождения фронта активного циклона, во второй половине дня 30 декабря и в течение 31 декабря - 1 января, в Карпатах ожидается значительное ухудшение погодных условий: сильный ветер (порывы до 10 м / с, на высокогорье - до 17 м / с); значительные дожди и мокрый снег, местами метель!", - указано в сообщении.

Температура воздуха ожидается в течение этих дней - около и несколько ниже 0 градусов, на высокогорье - до -5 градусов С. Прирост снежного покрова составит на среднегорье - до 15 см, на высокогорье - до 25 см. Также в прогнозах небольшие метели, что вкупе может вызвать схождение снежных "досок" (один из опаснейших типов лавин).

Поэтому украинцам настоятельно рекомендуют воздержаться от походов в горы и на высокогорье!

Напомним, в результате схода лавины на севере Ирана 25 декабря скончались десять альпинистов.

Как сообщала "Страна", шесть человек погибли в австрийских Альпах в результате схождения лавин. Среди погибших - пятеро туристов из Чехии (двое мужчин и три женщины), несчастье с которыми произошло в горном регионе Дахштайн, примерно в 80 км к юго-востоку от Зальцбурга.