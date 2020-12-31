Федеральные агентства США обязали опубликовать отчет о неопознанных летающих объектах (НЛО) не позже чем через 180 дней. К этому вынуждают положения законопроекта о государственных расходах в размере 2,3 триллиона долларов, подписанного президентом Дональдом Трампом 27 декабря.

Об этом сообщает американский журнал Newsweek.

В отчете Специального комитета по разведке, прилагаемом к Закону о разрешении на разведку на 2021 год, говорится, что директор национальной разведки, министр обороны и главы других ведомств должны представить в комитеты Конгресса США по разведке и вооруженным силам отчет о "неустановленных" воздушных явлениях (также известных как аномальные летательные аппараты), в том числе наблюдаемых воздушных объектах, которые не были идентифицированы. Их просят сделать это через 180 дней после вступления закона в силу.

Комитет под председательством сенатора Марко Рубио потребовал включить в отчет подробный анализ данных ФБР, взятых из расследований "вторжений неопознанных воздушных объектов" в ограниченное воздушное пространство Соединенных Штатов, а также разведывательных данных, собранных или находящихся в распоряжении Управления Военно-морской разведки.

Он также запросил анализ потенциальных угроз, создаваемых неопознанными объектами для национальной безопасности, и оценку того, может ли деятельность НЛО быть приписана одному или нескольким иностранным противникам.

Запрос поступил после того, как Пентагон опубликовал три секретных видео с НЛО, снятых пилотами ВМС США в 2004 и 2015 годах.

Ранее "Страна" писала, что военные США создают рабочую группу по изучению НЛО.