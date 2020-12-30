В Буковеле, который в начале декабря открыл зимний сезон несмотря на эпидемию коронавируса, 27 декабря прошла заключительная гонка чемпионата Украины по биатлону. Из-за соображений безопасности отдыхающих спортсменам запретили стрелять. Они только бежали на лыжах с бесполезными винтовками за спиной.

Об этом сообщает сайт hromadske.ua.

Последний этап гонки проходил в новом спорткомплексе в Буковеле, где строго за мишенями расположен подъемник для отдыхающих. То есть теоретически, если спортсмен ошибется и выстрелит слишком высоко, то может попасть в туриста. Вероятность такого случая крайне низкая, но организаторы на всякий случай отменили состязания в меткости стрельбы.

В связи с этим возникает вопрос, почему мишени установили на фоне подъемника. Председатель Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак объяснил, что подрядчики, строившие комплекс, должны были поставить за мишенями стену и таким образом полностью загородить подъемник.

"Это вина подрядчиков. В этом случае они нас подвели. 15 декабря должны были смонтировать стену, которая полностью перекрыла бы зону видимости подъемника. Они не успели", - сказал он.

Но в целом глава федерации очень оптимистично настроен относительно спорткомплекса в Буковеле. В одном из интервью он заявил о планах претендовать на проведение там международных стартов, а не только соревнований украинского уровня.

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